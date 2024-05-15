松山英樹はホブラン、スミスと同組 １２年連続全米プロ １６日午後９時２６分にスタート
男子ゴルフ海外メジャー今季第２戦の全米プロ選手権は１６日から４日間、ケンタッキー州バルハラＧＣ（７６０９ヤード、パー７１）で行われる。予選ラウンドの組み合わせが１４日に発表になり、１２年連続出場の松山英樹は昨季の年間王者、ビクトル・ホブラン（ノルウェー）と２０２２年全英オープン優勝のキャメロン・スミス（オーストラリア）と同組に入り、第１ラウンドは午前８時２６分（日本時間午後９時２６分）に１０番からスタートする。
昨季の日本ツアー賞金王で今年３月の欧州ツアーで初優勝した中島啓太はデニー・マッカーシー、トレーシー・フィリップス（ともに米国）と午後１２時５６分（同１７日午前１時５６分）に、久常涼はザック・オークリー（米国）、アダム・スベンソン（カナダ）と午前７時４８分（日本時間午後８時４８分）に、ともに１番から競技を開始。
金谷拓実はセップ・ストレイカ（オーストリア）、ニック・テイラー（カナダ）と午前９時１０分（午後１０時１０分）に１０番からティーオフする。
マスターズに続くメジャー２連勝を狙う世界ランキング１位のスコッティ・シェフラーは昨年の全米オープン覇者のウィンダム・クラーク、全英オープン覇者のブライアン・ハーマン（いずれも米国）と午後２時１３分（同１７日午前３時１３分）に１番から。
２週連続連勝と２０１４年以来１０年ぶりとなる大会３勝目をめざすローリー・マキロイ（英国）はダスティン・ジョンソン（米国）、ジャスティン・ローズ（英国）と午前８時１５分（午後９時１５分）に、タイガー・ウッズ（米国）はアダム・スコット（オーストラリア）、キーガン・ブラッドリー（米国）、と午前８時４分（午後９時４分）に、ともに１０番からスタートする。