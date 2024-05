5月17日(金)からのハッピーセット®は「リラックマ」と「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」です。ハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」はコチラ。ハッピーセット®「リラックマ」は、かわいいケースと楽しいパズルのおもちゃが全6種類!今年も、かわいいリラックマのおもちゃがハッピーセットに登場します! 今回のおもちゃは、リラックマやコリラックマがデザインされたケースと、作って楽しいパズルがセットになって全6種類。各パズルの中央は、キャラクターが形どられたスペシャルピースになっていますよ。絵はもちろん形もかわいいケースと、裏表と2種類の絵柄で遊べるパズルでたくさん遊ぼう!

【リラックマ】

【コリラックマ】

【キイロイトリ】

【リラックマのにこにこハート】

【いちごだいすきコリラックマ】

【リラックマベビーとおほしさま】

第1弾:5月17日(金)〜5月23日(木)リラックマの顔がデザインされたプラスチックケースのなかには、こちらもリラックマがデザインされたパズルが入っています。裏と表で絵柄が違い、片面はリラックマの全身パズル、もう片面は黄色い台紙の上でさまざまなポーズをとった5体のリラックマがいて、とってもかわいいです。コリラックマの顔がデザインされたプラスチックケースに、コリラックマの両面パズルが入っています。パズルの片面はコリラックマの全身、もう片面にはピンクの台紙の上で自由なポーズで過ごす5体のコリラックマがいますよ。キイロイトリの顔がデザインされたプラスチックケースのなかには、キイロイトリとチャイロイコグマが一緒になった両面パズルが入っています。片面のパズルにはチャイロイコグマの頭に乗ったキイロイトリ、もう片面には水色の台紙の上で一緒にいるキイロイトリとチャイロイコグマたちが、仲良さそうに過ごしています。第2弾:5月24日(金)〜5月30日(木)キュートなハート形のプラスチックケースには、リラックマとコリラックマ、キイロイトリにチャイロイコグマ、アオイコオオカミとサクラノコリス、ミントノコトリ、くまんばちなど、仲間たちが大集合! パズルの片面はリボンをつけたかわいいリラックマと仲間たち、もう片面にもリラックマと仲間たちがデザインされています。プラスチックケースは、20周年記念オリジナルデザインのコリラックマ。パズルの片面にはコリラックマがリラックマ、チャイロイコグマ、キイロイトリを嬉しそうに手に持つ姿が。もう片面にもコリラックマがリラックマ、チャイロイコグマ、キイロイトリと遊んでいるさまざまな姿が描かれていて、見ているだけでも楽しそうです。青い星型のプラスチックケースには赤ちゃんをイメージした、かわいすぎるリラックマと仲間たちがデザインされています。パズルの片面は赤ちゃんイメージのリラックマたちが仲良く身を寄せ合うデザイン。もう片面には、ゴロンと寝っ転がったりはいはいをしたりしている赤ちゃんイメージのリラックマたちがいて、見ているだけで癒やされそう!第3弾:5月31日(金)〜第1弾と第2弾で登場した全6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等になる場合があります。スマホのなかでもリラックマと遊べちゃうハッピーセット「リラックマ」の箱にある二次元コードと、各おもちゃについているスペシャルピースをスマートフォンで読み込むと、オリジナルゲーム「リラックマのゆらゆらバランスゲーム」が遊べます。持っているおもちゃでゲームのモードを選べるので、おもちゃの種類が増えれば遊べるモードも増えて楽しめそうですね!ゲームプレイ可能期間:2024年5月17日(金)5:00〜6月14日(金)4:59対象商品:ハッピーセット「リラックマ」のおもちゃ※おもちゃの箱にある二次元コードとスペシャルピースを使ってゲームを起動させます。※マクドナルド公式アプリへのログインが必要です。アカウントをお持ちでない方は無料会員登録を行ってからご利用ください。5月18日(土)・19 日(日)には、スペシャルなプレゼントも!5月18日(土)・19 日(日)の2日間、ハッピーセット「リラックマ」を1個購入につき「リラックマスペシャルピースシール」がもらえます。この機会にぜひゲットしてくださいね。もう一つのハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」は、合体進化が楽しめるワクワクがいっぱい。そちらもぜひチェックしてくださいね。【ハッピーセット「リラックマ」】■販売期間:2024年5月17日(金)〜約4週間(予定)■種類:「リラックマ」のおもちゃ全6種※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。©2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.文・みやび 編集・千永美