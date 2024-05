【すみっコぐらし ピピッとスキャンでおかいもの!】参考価格:9,680円セール価格:5,069円

Amazonは、アガツマから発売中の玩具「すみっコぐらし ピピッとスキャンでおかいもの!」を参考価格から48%OFFの5,069円で販売している。

本商品は、本格的なセルフレジスター遊びができる、すみっコぐらしデザインの玩具。3種類の支払い方法(スマートフォン・カード・げんきん)が楽しめる。支払い端末がついているため、カード支払いの際の暗証番号入力もできる。

【その他の特徴】

・パネル操作が可能で、操作にあわせて画面のドットが動く。

・商品をスキャンすると、商品を識別しおしゃべりする。

・バーコードシールが付いており、家にあるものに貼ってスキャン遊びを楽しめる。

・商品をスキャンすると、LEDが緑色に光る。

・「レジぶくろボタン」や「イートインボタン」、ポイントをためる遊びなど、実際のレジにあるような機能も搭載。

・単三アルカリ乾電池×3本使用(別売り)

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.