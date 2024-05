スペシャルサポーターに大友花恋さんが就任決定！「ディズニー・オン・アイス “Find Your Gift”」

世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス “Find Your Gift”」では俳優の大友花恋さんのスペシャルサポーター就任が決定しました。

「ディズニー・オン・アイス “Find Your Gift”」スペシャルサポーター決定

ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス “Find Your Gift”」。

俳優の大友花恋さんのスペシャルサポーター就任が決定☆

大友花恋

2024年のディズニー・オン・アイス “Find Your Gift”では、ミッキーマウスと仲間たちが、『塔の上のラプンツェル』『美女と野獣』『リトル・マーメイド』など、世代を超えて愛されるディズニー作品の世界へ案内!

世界レベルのスケーティングに、ディズニーの名曲、華やかな衣装、色鮮やかな照明が美しく融合し、皆さまの心にいつまでも残る体験を楽しめます。

2024年7月に秋田・由利本荘を皮切りに全国11都市での開催を予定しています。

大友花恋さん スペシャルサポーター就任コメント

全ての世代に、夢と感動をくれる魔法のようなアイスショー、ディズニー・オン・アイス。

ミッキーマウスと仲間たちが奇跡のコラボレーションをしながら、氷上でイキイキと輝く姿を、毎年楽しく拝見してきました。

今回、そんな大好きなショーのスペシャルサポーターに任命していただき、すでにディズニーの魔法にかかっているような幸せな気持ちです。

2024年のテーマは“Find Your Gift”。

ギフトという言葉を改めて調べてみると、真っ先に思い浮かぶ“贈り物”の次には“才能”という意味がありました。

“あなたの贈り物・才能を見つけて”。

このメッセージは、2024年のディズニー・オン・アイスが、ショーを楽しむだけでなく、私を含め会場に訪れた皆さまも、このアイスショーの一部となって感動や思考を巡らせていくうちに、自分だけの「輝く世界」を見つけられるのだろうという期待を、今から高めてくれます。

大好きなあのキャラクター(2024年から登場する「ミラベルと魔法だらけの家」の仲間に会えることもすごく楽しみです!)、幼い頃から何度も聴いてきたお馴染みの音楽、華やかで美しい衣装、そして圧倒的スケールのパフォーマンス。

ディズニーの魅力の全てを全身で感じる時間を、皆さまと共有できることを、とても楽しみにしています!

とコメントして下さいました。

大友花恋さんプロフィール

俳優。

Seventeenでは専属モデルを歴代最長で務め、2022年〜ABEMA「今日、好きになりました。

」の見届け人を務めるなど、活躍は多岐にわたる。

主な出演ドラマに、日本テレビ「あなたの番です」(2019)、テレビ朝日「正しい恋の始めかた」(23)、テレビ東京「ハイエナ」(23)、日本テレビ「厨房のありす」(24)。

映画では、「君の膵臓をたべたい」(17)、「散歩時間〜その日を待ちながら〜」(22)などがある。

ディズニー・オン・アイスとは

ミッキーマウスやミニーマウスをはじめ、たくさんのディズニーキャラクターが登場し、世代を超えて愛され続けている、氷の上のミュージカルショーです。

1981年の世界初公開以来、40年を超える歴史を持つこのショーは、アメリカをはじめ世界75ヶ国以上で上演され、感動にあふれた作品を世界中の人々にお届けしています。

日本では、1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」以来、35年以上にわたりお楽しみいただいており、総公演回数は6,000回を突破しました。

美しいフィギュアスケートのパフォーマンスや、華やかな衣装、魅力的なアクロバットで、皆さまをディズニーの夢の世界へと案内します!

<公演概要>

・タイトル『ディズニー・オン・アイス “Find Your Gift”』

・スケジュール

◆秋田・由利本荘公演

日程:7月4日(木)〜7月7日(日)

会場:由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ

◆東京公演

日程:7月12日(金)〜7月15日(月・祝)

会場:有明アリーナ

◆豊田公演

日程:7月19日(金)〜7月23日(火)

会場:スカイホール豊田 <初開催>

◆常滑公演

日程:7月26日(金)〜7月28日(日)

会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) <初開催>

◆横浜公演

日程:8月1日(木)〜8月5日(月)

会場:横浜アリーナ

◆大阪公演

日程:8月10日(土)〜8月18日(日)

会場:大阪城ホール

◆福岡公演

日程:8月23日(金)〜8月25日(日)

会場:マリンメッセ福岡 A館

◆神戸公演

日程:8月30日(金)〜9月1日(日)

会場:ワールド記念ホール

◆広島公演

日程:9月6日(金)〜9月8日(日)

会場:広島グリーンアリーナ

◆埼玉公演

日程:9月14日(土)〜9月16日(月・祝)

会場:さいたまスーパーアリーナ

◆千葉・船橋公演

日程:9月21日(土)〜9月23日(月・休)

会場:LaLa arena TOKYO-BAY <初開催>

<公式WEBサイト>

https://www.ctv.co.jp/disneyonice/

