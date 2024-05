「不正に無関心な人」ほど不正に手を染めてしまう理由…「まさか」と思う、周囲に溶け込んでいる人こそ危ない

三菱自動車やスズキの燃費不正、エンロン、ワールドコム、東芝の不正会計、ジェネリック医薬品の生産拡大によって生じた製薬業界の品質不正、冤罪の被害を受けた大川原化工機事件に象徴される軍事転用不正etc.

組織不正は、なぜあとを絶たないのか――。

組織不正がひとたび発覚すれば、企業の株価や評判は下がり、時には多くの罰金を払う必要が生じる。最悪の場合、倒産の可能性さえある。にもかかわらず、それでも組織不正に手を染めてしまうのはなぜか。

組織不祥事や組織不正の研究を続けている立命館大学経営学部准教授・中原翔氏が、組織をめぐる「正しさ」に着目した一冊、『組織不正はいつも正しい』から一部を抜粋してお届けする。

私たちの身近なところにこそ、不正を犯してしまう人物がいる

組織不正についての最近の研究では、「多くの人は無関心なまま不正をする」と言われています。

それ以前の研究では、不正をしようとする人は大変注意深い人物で、不正をしようとする機会をうかがい、積極的に行うものと考えられていました。つまり、「不正のトライアングル」で考えられているような人物です。このような人物は、周囲にはなじまずに、孤立している場合も多いと考えられています。

このような風変わりな人物が不正を行うことから(あるいは、それが組織的に拡大して組織不正に至ると考えられたことから)、組織不正とはまれなものであり(めったに起こらないものであり)、常識とはかけ離れたものであると思われてきたのです。

しかし、私が研究において参考にしている社会学者のドナルド・パルマーは、このような見方では組織不正がここまでなくならない理由を説明できないとしています。そのため、パルマーは、これとは正反対の人物像を仮定し、むしろ不正には消極的な人物が不正を犯すことで、それが組織全体を含む組織不正へと拡大するのだと説明しています。

不正に無関心な人こそ、不正を犯す

つまり、多くの人は不正に無関心なことが多く、不正をしようとも考えておらず、そのため積極的に不正をしようとする意思もない、というのです。このような人物は、不正をしようとする様子もないため、孤立しているどころか、むしろ周囲に溶け込んでいるものとされます。

このような見方は、パルマーが二〇一二年に出版した本であるNormal Organizational Wrongdoing: A Critical Analysis of Theories of Misconduct in and by Organizations(邦訳すれば、『常態化した組織不正:組織による/における逸脱行為論の批判的分析』)に書かれているものですが、この本は世界最大の経営学会でもある米国経営学会(Academy of Management)で最優秀書籍賞にノミネートされています。

表を見て分かるように、パルマーが伝えたかったのは、私たちの身近なところにこそ不正を犯してしまう人がいるということであり、時には私たち自身もそうなりかねない、という警告になります。日頃、何気なく仕事をしていると、自分がまさか不正に関与しているなどとは誰も思いませんし、仮に「不正です」と言われたとしても「何かの間違いでしょう」と言いたくなる状況に置かれることと思います。でも、不正とはそういうものである、とパルマーは言うのです。

組織的活動が組織不正を拡大させる

さらに、同じ組織で働く人の多くが不正に無関心であった場合、個人による不正とは異なり、その影響は大きくなっていきます。

なぜかと言えば、いつの時代でも一人で仕事をするよりも多くの人がともに仕事をすることの方が、より大きな目的を達成することができるからです。一人で仕事をする場合には、必ずと言っていいほど、何らかの制約があったり、限界があります。一人ではできないこともたくさんあります。

しかし、より多くの人がお互いに助け合うことによって、それらの制約や限界は克服されるため、大きな目的を達成することができるのです。大きな目的を達成するということは、それだけ大きな仕事ができることを意味しています。

個人の成長意欲が、組織不正の拡大へ

つまり、私たちが日頃何気なく仕事をしており、かつ、より大きな目的を達成しようとするという意味での組織的活動が、結果的に組織不正の影響を大きなものにするということが十分にありうるということなのです。

不正をしようとしていないからこそ、私たちは個人としても、組織としても成長しようと純粋に仕事を行っています。成長しようとすることがかえって知らず知らずのうちに組織がもたらす影響力を高めるものとなっているとすれば、それは悲劇的なことなのかもしれません。ただ、実際に起きている組織不正には、こういった事例も少なからずあり、だからこそ組織不正がより大きなものになっていると言わざるを得ないのです。

一例としては、二〇一九年に起きた大和ハウス工業による施工管理技士不正取得事件があります。施工管理技士とは、簡単に言えば建設工事を行う際に管理や監督を行う人物です。大和ハウス工業では、当時、この資格を積極的に取得するように促されていました。ここで施工管理技士という資格を取ることそれ自体は、個人としても組織としても成長につながるものであり、それはむしろ目指されて当然のものでした。

ただし、大和ハウス工業では、この資格を取得するのに本来必要であった実務経験が足りない人物が資格を取得していたとして、結果として営業停止処分が下されました。かつ、このように実務経験が足りない人物による資格取得は約三五〇名にものぼると言われており、単なる個人の不正とは違い、組織的な不正に該当するものだったのです。

組織不正を簡単になくせないワケ

ここまでの話でお気づきかもしれませんが、「不正のトライアングル」やこれまでの研究は、組織不正にはあらかじめ原因があり、それを取り除けば組織不正がなくなるといった楽観的な見方に立つものと言えます。原因があることそれ自体は楽観視できないものですが、原因があると考えて組織不正を未然に防止することができるという考え方は楽観的なものと言えるでしょう。

しかし、現実はそれほど単純ではありません。これまでにも述べているように、多くの人が不正に手を染めたいとは考えていないにもかかわらず、不正が行われてしまうのです。さらに、多くの人が不正に無関心であるがゆえに組織不正の影響が計り知れないものとなってしまう傾向にあるのです。これは言わば、多くの人が無関心であるにもかかわらず、組織不正が起きてしまうという悲観的な見方になります。このような悲観的な見方をあえてすることによって組織不正とは何かを根本から考え直すための新しい視点を私たちは手に入れることができるのです。

