１５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：３０ 豪・四半期賃金指数

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ ユーロ・四半期ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・小売売上高

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

※香港，韓国市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：戸田建<1860>，日清粉Ｇ<2002>，すかいらーく<3197>，オープンＨ<3288>，レゾナックＨＤ<4004>，住友化<4005>，三井化学<4183>，三菱ケミＧ<4188>，エーザイ<4523>，日本ペＨＤ<4612>，ＤＩＣ<4631>，リゾートトラ<4681>，インフロニア<5076>，ニッパツ<5991>，リクルート<6098>，日本郵政<6178>，シャープ<6753>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，ＨＯＹＡ<7741>，朝日インテク<7747>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，三井住友ＦＧ<8316>，みずほＦＧ<8411>，三菱ＨＣキャ<8593>，第一生命ＨＤ<8750>，Ｔ＆ＤＨＤ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，光通信<9435>，東映<9605>，サンドラッグ<9989>ほか

※海外企業決算発表：シスコシステムズほか



出所：MINKABU PRESS