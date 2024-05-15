ITZYから動画コメントが到着！日本オリジナル曲「Algorhythm」で伝えたいメッセージとは？
ITZYが本日（15日）日本で3rdシングル「Algorhythm」をリリース！ 発売を記念して、Kstyleをご覧の皆さんにメッセージが到着しました！
動画でメンバーは、日本語で今回のシングルの魅力を紹介。これまでの楽曲とは違う、明るくポップな新しい姿が見られるとアピールしています。また、本日0時に公開されたミュージックビデオのストーリーを説明しながら「現実世界で自分の生き方に疑問を感じている人がいたら、この曲を聴いて新しい気持ちになってほしい」と、彼女たちらしい強いメッセージを伝えました。
また、5月17日（金）、18日（土）、19日（日）に国立代々木第一体育館、5月22日（水）に大阪城ホールにて、自身最大級のワールドツアーの日本公演を開催します。日本での単独公演は昨年2月以来、約1年3ヶ月ぶり。ワールドワイドに飛躍し続けるITZYのステージに期待が高まります。
■リリース情報
日本3rdシングル「Algorhythm」
2024年5月15日（水）発売
「Algorhythm」特設サイトはこちら
＜CD収録内容＞※全形態共通
1. Algorhythm
2. No Biggie
3. Algorhythm（Instrumental）
4. No Biggie（Instrumental）
◯初回限定盤【CD+DVD+TRADING CARDS】WPZL-32126
価格：￥3,200
＜DVD収録予定内容＞
・「Algorhythm」Jacket Shooting Making Movie
・「Algorhythm」Jacket Shooting ITZY's VLOG
※歌詞ブックレット28p / スリーブケース仕様
※初回限定盤トレーディングカード10枚ランダム封⼊（メンバーソロ各8種・ユニット6種 全38種より10枚封入）
※特典応募シリアルナンバー2枚封⼊
◯通常盤【CD】WPCL-13554
価格￥1,300
※歌詞ブックレット4p
＜初回プレス分のみ＞
※通常盤トレーディングカード1枚ランダム封⼊（集合1種・メンバーソロ各1種 全5種より1枚封入）
※特典応募シリアルナンバー1枚封⼊
◯MIDZY JAPAN限定YEJI盤【CD】WPCL-60051
価格￥1,500
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封⼊（メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入）
※YEJI 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
◯MIDZY JAPAN限定RYUJIN盤【CD】WPCL-60052
価格￥1,500
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封⼊（メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入）
※RYUJIN 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
◯MIDZY JAPAN限定CHAERYEONG盤【CD】WPCL-60053
価格￥1,500
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封⼊（メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入）
※CHAERYEONG 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
◯MIDZY JAPAN限定YUNA盤【CD】WPCL-60054
価格￥1,500
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封⼊（メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入）
※YUNA 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
■公演概要
2ND WORLD TOUR「<BORN TO BE>」日本公演
〇東京・国立代々木第一体育館
2024年5月17日（金） 開場18:00 開演19:00 ★追加公演
2024年5月18日（土）開場17:00 開演18:00
2024年5月19日（日）開場15:30 開演16:30
〇大阪・大阪城ホール
2024年5月22日（水）開場18:00 開演19:00 ★追加公演
※チケットは全公演完売
2ND WORLD TOUR「<BORN TO BE>」特設サイトはこちら
■関連リンク
ITZY 日本公式サイト