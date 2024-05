ITZYから動画コメントが到着！日本オリジナル曲「Algorhythm」で伝えたいメッセージとは？

ITZYが本日(15日)日本で3rdシングル「Algorhythm」をリリース! 発売を記念して、Kstyleをご覧の皆さんにメッセージが到着しました!動画でメンバーは、日本語で今回のシングルの魅力を紹介。これまでの楽曲とは違う、明るくポップな新しい姿が見られるとアピールしています。また、本日0時に公開されたミュージックビデオのストーリーを説明しながら「現実世界で自分の生き方に疑問を感じている人がいたら、この曲を聴いて新しい気持ちになってほしい」と、彼女たちらしい強いメッセージを伝えました。

ITZYの日本3rdシングル「Algorhythm」は、昨年10月にリリースした日本1stアルバム「RINGO」以来、約7ヶ月ぶりの日本オリジナル曲となっています。作品名の「Algorhythm」は“I'll go with my rhythm”の造語で、型にはまったアルゴリズムは無視して、自分のリズムで自分らしく輝こうという意味が込められています。また、5月17日(金)、18日(土)、19日(日)に国立代々木第一体育館、5月22日(水)に大阪城ホールにて、自身最大級のワールドツアーの日本公演を開催します。日本での単独公演は昨年2月以来、約1年3ヶ月ぶり。ワールドワイドに飛躍し続けるITZYのステージに期待が高まります。

■リリース情報

日本3rdシングル「Algorhythm」

2024年5月15日(水)発売

「Algorhythm」特設サイトはこちら



<CD収録内容>※全形態共通

1. Algorhythm

2. No Biggie

3. Algorhythm(Instrumental)

4. No Biggie(Instrumental)



◯初回限定盤【CD+DVD+TRADING CARDS】WPZL-32126

価格:¥3,200



<DVD収録予定内容>

・「Algorhythm」Jacket Shooting Making Movie

・「Algorhythm」Jacket Shooting ITZY's VLOG

※歌詞ブックレット28p / スリーブケース仕様

※初回限定盤トレーディングカード10枚ランダム封⼊(メンバーソロ各8種・ユニット6種 全38種より10枚封入)

※特典応募シリアルナンバー2枚封⼊



◯通常盤【CD】WPCL-13554

価格¥1,300

※歌詞ブックレット4p



<初回プレス分のみ>

※通常盤トレーディングカード1枚ランダム封⼊(集合1種・メンバーソロ各1種 全5種より1枚封入)

※特典応募シリアルナンバー1枚封⼊



◯MIDZY JAPAN限定YEJI盤【CD】WPCL-60051

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※YEJI 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



◯MIDZY JAPAN限定RYUJIN盤【CD】WPCL-60052

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※RYUJIN 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



◯MIDZY JAPAN限定CHAERYEONG盤【CD】WPCL-60053

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※CHAERYEONG 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



◯MIDZY JAPAN限定YUNA盤【CD】WPCL-60054

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※YUNA 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



■公演概要

2ND WORLD TOUR「<BORN TO BE>」日本公演

〇東京・国立代々木第一体育館

2024年5月17日(金) 開場18:00 開演19:00 ★追加公演

2024年5月18日(土)開場17:00 開演18:00

2024年5月19日(日)開場15:30 開演16:30



〇大阪・大阪城ホール

2024年5月22日(水)開場18:00 開演19:00 ★追加公演



※チケットは全公演完売

2ND WORLD TOUR「<BORN TO BE>」特設サイトはこちら



