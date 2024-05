DC映画『シャザム!』(2019)でヴィランのDr.サデウス・シヴァナ役を演じたマーク・ストロングが、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のスピンオフドラマ「ペンギン(原題:The Penguin)」に出演するようだ。その役柄は……?

ストロングのパーソナル・トレーナーを務めるジャコモ・ファルシが明かした。ファルシは、自身のInstagramでボクシンググローブを装着したストロングのトレーニング風景を紹介。「ストロングさんの楽しみな新企画に向けて励んでいます。常に集中!」とのキャプションが添えられているこの投稿に、ユーザーから「ドラマ『ペンギン』のためというのは本当ですか?」とコメントが寄せられると、ファルシは「はい、そのためにマークを鍛えました」と返信して認めている。

当然、「彼はどのキャラクターを演じるのですか?」ということが気になるであろう。ファルシは「それには答えられないのですが、きっといずれわかりますよ」と返信している。

ストロングは『シャザム!』に出演しているが、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』「ペンギン」は別のユニバースに属する作品だ。シヴァナ役でクロスオーバー出演というわけではなく、全く別のキャラクターを演じると見るべきだろう。トレーニングに励んでいるということなので、アクションシーンにも期待が持てそうだ。

本作は、ペンギン/オズワルド・コブルポット(コリン・ファレル)を主人公に、、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』の約1週間後から始まる物語。シリーズは全8話構成で、2025年公開『ザ・バットマン Part II(原題)』に繋がるとのこと。

キャストはファレルのほか、ソフィア・ファルコーネ役に『パーム・スプリングス』(2020)クリスティン・ミリオティ、犯罪王サルバトーレ・マローニ役で『プロミシング・ヤング・ウーマン』(2020)や「デクスター:ニュー・ブラッド」(2021-)のクランシー・ブラウン。

そのほか「マーベル ランナウェイズ」(2017-2019)のレンジー・フェリズ、「ハウス・オブ・カード 野望の階段」(2013-2018)のマイケル・ケリー、「エクスパンス -巨獣めざめる-」(2015-2022)のショーレ・アグダシュルー、トニー賞に輝く名優ディードル・オコンネル、「マーベラス・ミセス・メイゼル」(2017-)のマイケル・ゼゲンも出演する。

脚本・ショーランナーは「エージェント・オブ・シールド」などのローレン・ルフラン。第1話~第3話の監督を『ザ・ハント』(2020)のクレイグ・ゾベルが務める。製作総指揮にはルフラン&ゾベル&ファレルのほか、『ザ・バットマン』のマット・リーヴス監督とプロデューサーのディラン・クラークらが名を連ねた。

