　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比290円高の3万8600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40544.41円　　ボリンジャーバンド3σ
39837.87円　　ボリンジャーバンド2σ
39630.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39131.34円　　ボリンジャーバンド1σ
38600.00円　　15日夜間取引終値
38497.20円　　75日移動平均
38424.80円　　25日移動平均
38360.00円　　一目均衡表・基準線
38356.06円　　14日日経平均株価現物終値
38345.00円　　一目均衡表・転換線
38285.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38262.00円　　5日移動平均
37718.26円　　ボリンジャーバンド-1σ
37011.73円　　ボリンジャーバンド2σ
36305.19円　　ボリンジャーバンド3σ
34888.40円　　200日移動平均


株探ニュース