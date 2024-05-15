日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比290円高の3万8600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40544.41円 ボリンジャーバンド3σ
39837.87円 ボリンジャーバンド2σ
39630.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39131.34円 ボリンジャーバンド1σ
38600.00円 15日夜間取引終値
38497.20円 75日移動平均
38424.80円 25日移動平均
38360.00円 一目均衡表・基準線
38356.06円 14日日経平均株価現物終値
38345.00円 一目均衡表・転換線
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38262.00円 5日移動平均
37718.26円 ボリンジャーバンド-1σ
37011.73円 ボリンジャーバンド2σ
36305.19円 ボリンジャーバンド3σ
34888.40円 200日移動平均
株探ニュース
40544.41円 ボリンジャーバンド3σ
39837.87円 ボリンジャーバンド2σ
39630.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39131.34円 ボリンジャーバンド1σ
38600.00円 15日夜間取引終値
38497.20円 75日移動平均
38424.80円 25日移動平均
38360.00円 一目均衡表・基準線
38356.06円 14日日経平均株価現物終値
38345.00円 一目均衡表・転換線
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38262.00円 5日移動平均
37718.26円 ボリンジャーバンド-1σ
37011.73円 ボリンジャーバンド2σ
36305.19円 ボリンジャーバンド3σ
34888.40円 200日移動平均
株探ニュース