ハンガリー代表、ソボスライや守護神グラーチら主力を招集【ユーロ2024】

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ハンガリーサッカー連盟(MLSZ)は14日、ユーロ2024に向けたハンガリー代表メンバー26名を発表した。

マルコ・ロッシ監督は、守護神ペーテル・グラーチやヴィリー・オルバン、ドミニク・ソボスライ、ロランド・サライら主軸を順当に招集した。

ユーロ2024でグループAに属するハンガリーは、開催国ドイツとスイス、スコットランドと対戦する。今回発表されたハンガリー代表メンバー26名は以下の通り。

◆ハンガリー代表メンバー

GK

ペーテル・グラーチ(RBライプツィヒ/ドイツ)

デーネシュ・ディブス(フェレンツヴァーロシュ)

ペーテル・サッパノシュ(パクシュFC)

DF

エンドレ・ボトカ(フェレンツヴァーロシュ)

アッティラ・フィオーラ(フェヘールヴァール)

アダム・ラング(オモニア・ニコシア/キプロス)

アッティラ・サライ(フライブルク/ドイツ)

ボトンド・バログ(パルマ/イタリア)

マールトン・ダルダイ(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)

ヴィリー・オルバン(RBライプツィヒ/ドイツ)

MF

ジョルト・ナジ(プスカシュ・アカデーミア)

ミハーイ・カタ(MTKブダペスト)

ベンデグーズ・ボラ(セルヴェット/スイス)

ロイク・ネゴ(ル・アーヴル/フランス)

ミロシュ・ケルケズ(ボーンマス/イングランド)

アンドラス・シャーファー(ウニオン・ベルリン/ドイツ)

ラスロ・クラインハスラー(ハイドゥク・スプリト/クロアチア)

アダム・ナジ(スペツィア/イタリア)

カラム・スタイルズ(サンダーランド/イングランド)

FW

ドミニク・ソボスライ(リバプール/イングランド)

ロランド・サライ(フライブルク/ドイツ)

ケヴィン・チョボト(ウーイペシュト)

ダニエル・ガズダグ(フィラデルフィア・ユニオン/アメリカ)

クリストフェル・ホルヴァート(ケチケメート)

マルティン・アダム(蔚山現代/韓国)

バルナバス・ヴァルガ(フェレンツヴァーロシュ)