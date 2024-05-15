ハンガリー代表、ソボスライや守護神グラーチら主力を招集【ユーロ2024】
ハンガリーサッカー連盟(MLSZ)は14日、ユーロ2024に向けたハンガリー代表メンバー26名を発表した。
マルコ・ロッシ監督は、守護神ペーテル・グラーチやヴィリー・オルバン、ドミニク・ソボスライ、ロランド・サライら主軸を順当に招集した。
ユーロ2024でグループAに属するハンガリーは、開催国ドイツとスイス、スコットランドと対戦する。今回発表されたハンガリー代表メンバー26名は以下の通り。
◆ハンガリー代表メンバー
GK
ペーテル・グラーチ(RBライプツィヒ/ドイツ)
デーネシュ・ディブス(フェレンツヴァーロシュ)
ペーテル・サッパノシュ(パクシュFC)
DF
エンドレ・ボトカ(フェレンツヴァーロシュ)
アッティラ・フィオーラ(フェヘールヴァール)
アダム・ラング(オモニア・ニコシア/キプロス)
アッティラ・サライ(フライブルク/ドイツ)
ボトンド・バログ(パルマ/イタリア)
マールトン・ダルダイ(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)
ヴィリー・オルバン(RBライプツィヒ/ドイツ)
MF
ジョルト・ナジ(プスカシュ・アカデーミア)
ミハーイ・カタ(MTKブダペスト)
ベンデグーズ・ボラ(セルヴェット/スイス)
ロイク・ネゴ(ル・アーヴル/フランス)
ミロシュ・ケルケズ(ボーンマス/イングランド)
アンドラス・シャーファー(ウニオン・ベルリン/ドイツ)
ラスロ・クラインハスラー(ハイドゥク・スプリト/クロアチア)
アダム・ナジ(スペツィア/イタリア)
カラム・スタイルズ(サンダーランド/イングランド)
FW
ドミニク・ソボスライ(リバプール/イングランド)
ロランド・サライ(フライブルク/ドイツ)
ケヴィン・チョボト(ウーイペシュト)
ダニエル・ガズダグ(フィラデルフィア・ユニオン/アメリカ)
クリストフェル・ホルヴァート(ケチケメート)
マルティン・アダム(蔚山現代/韓国)
バルナバス・ヴァルガ(フェレンツヴァーロシュ)
マルコ・ロッシ監督は、守護神ペーテル・グラーチやヴィリー・オルバン、ドミニク・ソボスライ、ロランド・サライら主軸を順当に招集した。
ユーロ2024でグループAに属するハンガリーは、開催国ドイツとスイス、スコットランドと対戦する。今回発表されたハンガリー代表メンバー26名は以下の通り。
GK
ペーテル・グラーチ(RBライプツィヒ/ドイツ)
デーネシュ・ディブス(フェレンツヴァーロシュ)
ペーテル・サッパノシュ(パクシュFC)
DF
エンドレ・ボトカ(フェレンツヴァーロシュ)
アッティラ・フィオーラ(フェヘールヴァール)
アダム・ラング(オモニア・ニコシア/キプロス)
アッティラ・サライ(フライブルク/ドイツ)
ボトンド・バログ(パルマ/イタリア)
マールトン・ダルダイ(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)
ヴィリー・オルバン(RBライプツィヒ/ドイツ)
MF
ジョルト・ナジ(プスカシュ・アカデーミア)
ミハーイ・カタ(MTKブダペスト)
ベンデグーズ・ボラ(セルヴェット/スイス)
ロイク・ネゴ(ル・アーヴル/フランス)
ミロシュ・ケルケズ(ボーンマス/イングランド)
アンドラス・シャーファー(ウニオン・ベルリン/ドイツ)
ラスロ・クラインハスラー(ハイドゥク・スプリト/クロアチア)
アダム・ナジ(スペツィア/イタリア)
カラム・スタイルズ(サンダーランド/イングランド)
FW
ドミニク・ソボスライ(リバプール/イングランド)
ロランド・サライ(フライブルク/ドイツ)
ケヴィン・チョボト(ウーイペシュト)
ダニエル・ガズダグ(フィラデルフィア・ユニオン/アメリカ)
クリストフェル・ホルヴァート(ケチケメート)
マルティン・アダム(蔚山現代/韓国)
バルナバス・ヴァルガ(フェレンツヴァーロシュ)