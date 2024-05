都内で福岡旅気分！東武百貨店 池袋本店『福岡展』

東武百貨店 池袋本店は2024年5月23日(木)から28日(火)の6日間、8階催事場で『福岡展』を開催します。

東武百貨店 池袋本店は2024年5月23日(木)から28日(火)の6日間、8階催事場で『福岡展』を開催☆

全51店舗(初出店6店舗)が集結です。

注目は福岡県のブランド苺「あまおう」を使用したスイーツ。

また、福岡県の名産である「明太子」は店舗ごとに辛味や粒感が違うので、食べ比べがオススメです。

さらに「八女茶」の旨味を堪能できるひんやりスイーツも紹介。

他にも「博多和牛」や「ごまさば」を使用したお弁当や、「もつ鍋」「とりかわ」「ひとくち餃子」「糸島産牡蠣のコロッケ」など福岡旅気分を楽しめる定番グルメも目白押しです。

あまおうスイーツ ギュッと詰まった濃厚な味わい

いちごのスイーツが楽しめます。

暴食の果実(石橋餅加工所)

[初出店・東武限定品・実演]

左「あまおう大福」432円(1個)

右「淡雪大福」486円(1個)

ジューシーで大粒のあまおうや淡雪(あわゆき)いちごを丸ごと1粒のせた大福。

よもぎ餅との相性抜群。

【暴食の果実(石橋餅加工所)】左「あまおう大福」右「淡雪大福」

オスピターレ

[東武限定品・実演]

「生スフォリアテッラあまおう(いちご生クリーム&あまおう生チョコ)」

451円(1個)《各日数量限定》

あまおうの生チョコといちご生クリームをパイ生地にたっぷりと入れた限定フレーバー。

ザクッ、バリッ!とクセになる食感が楽しめる。

【オスピターレ】「生スフォリアテッラあまおう(いちご生クリーム&あまおう生チョコ)」

Cafe&Dining HAPPY HILL

[初出店]

「あまおう苺とピスタチオミルクのかき氷」

イートイン 1,300円(1杯)

あまおう100%の自家製シロップと濃厚ピスタチオミルクを贅沢に使用。

【Cafe&Dining HAPPY HILL】「あまおう苺とピスタチオミルクのかき氷」

原いちご農園

「博多あまおうパフェ」

イートイン 1,201円(1杯)

あまおう生産農家が作るパフェ。

下にフローズンあまおうのスライス、その上にあまおうソースとホイップクリーム。

トップにあまおうをトッピング。

【原いちご農園】「博多あまおうパフェ」

明太子

店舗ごとに異なる辛味や粒感が楽しめます!

福太郎

「福撰辛子明太子」

1,404円(100gあたり)

手間暇を惜しまず、ゆっくりと二度漬けすることで深いコクと旨味を生み出している。

【福太郎】「福撰辛子明太子」

博多料亭 稚加榮

「お徳用辛子明太子切子」

1,350円(120g)

酒やかつお節などを使用し、出汁にこだわって仕込んだ料亭ならではの逸品。

【博多料亭 稚加榮】「お徳用辛子明太子切子」

博多あき津゛

「天然だし明太子(上・切り子)」

1,890円(150g)

鰹節と昆布のダシをベースに素材そのものの味を大切につくる明太子。

【博多あき津゛】「天然だし明太子(上・切り子)」

味の明太子 ふくや

「味の明太子」

1,296円(100g)

良質なたらこを特製ブレンドの唐辛子で味付けした飽きのこない美味しさ。

【味の明太子 ふくや】「味の明太子」

ひんやり八女茶スイーツ

あまくてコク深い茶葉の旨みを味えます。

梅野製茶園

[東武限定品]

「季節のパフェ『八女新茶』」

イートイン 801円(1カップ)

香り高い八女新茶をたっぷり練り込んだ濃厚ソフトに白玉、あんこなどを合わせた限定品。

【梅野製茶園】「季節のパフェ『八女新茶』」

Cafe&Dining HAPPY HIL

[初出店]

「八女星野抹茶のクリーム金時」

イートイン 1,300円(1杯)

星野製茶園の抹茶を使用したかき氷。

つぶあんを贅沢にトッピング。

【Cafe&Dining HAPPY HILL】「八女星野抹茶のクリーム金時」

COCO GELATO

「ジェラートダブル」

イートイン 770円から(1カップ)

全20種のフレーバー中からシングルかダブルで選べる。

写真はあまおうと八女抹茶のジェラート。

【COCO GELATO】「ジェラートダブル」

福岡県の定番グルメ

やっぱり外せない、定番グルメも!

ノダニク

[東武限定品・実演]

「A5等級博多和牛赤身ステーキ重」

3,000円(1折)

【ノダニク】「A5等級博多和牛赤身ステーキ重」

料理屋 善哉

「ごまさばわっぱ飯」

1,431円(1折)

【料理屋 善哉】「ごまさばわっぱ飯」

博多芳々亭

「博多もつ鍋(醤油・味噌・塩・辛味噌)」

各3,240円(2人前)

【博多芳々亭】「博多もつ鍋(醤油・味噌・塩・辛味噌)」

とりかわ竹乃屋

実演]

「博多ぐるぐるとりかわ5本セット」

837円(5本入)

【とりかわ竹乃屋】「博多ぐるぐるとりかわ5本セット」

博多八助

[初出店]

「ひとくち餃子」

1,512円(20個入)

【博多八助】「ひとくち餃子」

糸島正キ

「牡蠣クリームコロッケ」

378円(1個)

《各日数量限定》

【糸島正キ】「牡蠣クリームコロッケ」

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※数に限りがあります。

※一部、福岡県産以外の素材を使用している場合があります。

※5月13日(月)時点の内容です。

「福岡展」 概要

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約210坪)、

地下1階3番地 特設会場(コンコース)

期間 :2024年5月23日(木)〜28日(火)

営業時間:8階催事場→午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

地下1階3番地 特設会場(コンコース)→午前10時〜午後8時

店舗 :51店舗(食品46店舗/工芸5店舗 うち初出店6店舗)

