DFラファエル・ヴァランが今夏の契約満了に伴い、マンチェスターユナイテッドを退団することが明らかになった。約3年前にレアル・マドリードから加入して以来、マンUで公式戦93試合に出場しているヴァランは自身の『X』でメッセージとともに退団を発表した。



ヴァランは「マンチェスター・ユナイテッドのサポーターの皆、この特別なクラブでプレイし、このシャツを着ることができて、素晴らしい数年間だった」とマンUでの経験を語った。





Thank you for everything, @ManUtd pic.twitter.com/4nwJxk4ddf