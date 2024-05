マルシゲは、累計40万個以上販売している涼味菓子「かぐや」シリーズより、新作の果汁と果肉を閉じ込めた贅沢なフルーツゼリー4種類を販売開始しました。

マルシゲ 涼味菓子「かぐや」シリーズ

かぐや フルーツゼリー全4種

創業71年、300種類以上のプライベートブランドのお菓子を販売しているマルシゲは、累計40万個以上販売している涼味菓子「かぐや」シリーズより、新作の果汁と果肉を閉じ込めた贅沢なフルーツゼリー4種類を販売開始!

URL:

https://item.rakuten.co.jp/marushige-sweets/730/

「かぐや」シリーズについて

お菓子のまるしげで10年以上、夏の涼味菓子として水羊羹やみつ豆など竹を模した透明で涼しげなカップに入ったお菓子を「かぐや」シリーズとして販売しています。

上質な国産小豆を使用するなど、原材料と製法にこだわった6種類で展開しています。

今回、新作としてフルーツゼリー4種類を販売開始しました。

フルーツゼリー4種類の特徴

・マンゴー&オレンジゼリー

濃厚な味わいのオレンジ果汁を使用したゼリーとトロピカルなマンゴー果肉を閉じ込めたゼリーです。

・キウイ&ぶどうゼリー

甘味の強いホワイトグレープ果汁を使用したゼリーと酸味と甘みのバランスが取れたキウイ果肉を閉じ込めたゼリーです。

・りんご&梨ゼリー

芳醇な香りが特徴のラフランスピューレを使用したゼリーと豊かな甘さが特徴のりんご果肉を閉じ込めたゼリーです。

黄桃&白桃ゼリー

香り高く風味豊かな白桃ピューレを使用したゼリーとジューシーな黄桃の果肉を閉じ込めたゼリーです。

かぐや竹カップ6種類

商品概要

名称 :かぐや マンゴー&オレンジゼリー・キウイ&ぶどうゼリー・

りんご&梨ゼリー・黄桃&白桃ゼリー

販売料金 :各種248円(税込)

内容量 :各種78g

取扱店舗 :お菓子のまるしげ各店舗(一部店舗除く)、

お菓子のまるしげ〈楽天市場店〉、

スーパーMARUSHIGE各店舗(一部店舗除く)

果肉を閉じ込めた2層ゼリー

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 果汁と果肉を閉じ込めた新作!マルシゲ「かぐや」 appeared first on Dtimes.