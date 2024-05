24時間ゴルフの練習も「サンクチュアリ」秋葉原・浅草橋エリアに5/15新規オープン！

サンクチュアリゴルフが2024年5月15日に『サンクチュアリ秋葉原浅草橋店』をオープンしました。

サンクチュアリゴルフ『サンクチュアリ秋葉原浅草橋店』オープン

ゴルフ事業のみならず飲食業・コンサル事業など幅広く手掛ける¥サンクチュアリゴルフが2024年5月15日に『サンクチュアリ秋葉原浅草橋店』をオープン。

現在大人気の「錦糸町」「千葉」「葛西」と城東地区では4店舗目、初心者ゴルファーも安心してゴルフができると出店を待望していた千葉県在住者や「JR総武線」「つくばエクスプレス」でつながる茨城県在住者へもアプローチできる環境です。

サンクチュアリ秋葉原浅草橋店について

「浅草橋ゴルフクラブ」より引き継いだ『サンクチュアリ秋葉原浅草橋店』は、総武線浅草橋駅・西口から徒歩30秒の立地にあり東日本橋や馬喰町駅からも徒歩圏内にあり、電車通勤の会社員には間違いなく通いやすい環境です。

24時間営業に加えサンクチュアリグループ全スクールが導入している「ゴルフクラブレンタル無料」「シューズレンタル無料」はもちろんのこと、すべての打席にカメラとシミュレーターを完備。

2フロア計6打席の店内は様々な練習器具もそろっているため、ゴルフ中上級者にも練習しやすい環境。

これからゴルフを始める方や手軽にレッスンを受けたい・上達したいゴルフ初心者だけでなく、近隣にお住いのベテランゴルファーも気軽に通いやすいよう「練習のみ利用可能」な会員種別(ゴルフレンジ会員)もあるので、中上級者でどこよりもコスパ良く練習したい方にも喜んでもらえるよう配慮しています。

店内は2フロア6打席

使用するシミュレーターはGOLFLAND社の「スマートゴルフ」。

6打席中5台が設置されています。

2月に横浜で行われたゴルフの祭典「ジャパンゴルフフェア」でも大絶賛を受けていた性能で、レンジ練習モードから実際にコースを回るシミュレーションゴルフモードまで幅広く対応。

実際のコース前に模擬コース練習だってできるようになっています。

全打席にカメラ・シミュレーター完備

高性能シミュレーター

半個室になっているスクリーンが設置されているブースに設置しているのが「3Dビッグバン」。

練習モードはもちろんのこと、ゴルフ場に行かなくてもシミュレーションゴルフで、ラウンド練習を存分に楽しむことができます。

ゴルフ場に行く機会がなかなか無い、という人にはゴルフスクール・サンクチュアリが誇るラウンドレッスンがおすすめ。

サンクチュアリ専用貸切大型バス送迎付きのため自家用車でゴルフ場まで向かう必要なし。

ゴルフ場へ初めて行くというコースデビュー者向けのステージから100切りゴルファーまで、会員様のレベルに合わせた設定を行うためゴルフ好きならだれでも満足できる内容です。

「一人参加が不安」というゴルフ初心者に配慮できるよう、各ステージ同伴するインストラクターが一人一人丁寧に案内しているためゴルフ仲間も作りやすくファンも多いコンテンツとなっています。

店舗概要

店舗名 : サンクチュアリ秋葉原浅草橋店

所在地 : 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1丁目13-4

ラ・クーナビル3・4F

オープン日: 2024年5月15日

営業 : 24時間営業

休館日 : 第2月曜日(祝日の場合は翌火曜日)

※店舗メンテナンスのため変更になる場合があります。

店舗URL :

秋葉原浅草橋店

浅草橋駅より徒歩30秒、秋葉原駅より徒歩圏内

