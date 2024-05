水中・サウナ防水タイプも！ジェイダブルシステム「F308シリーズ」

LEDテープ、キーボードの販売を行うジェイダブルシステムは、10m点灯可能なLEDラインテープロング「F308シリーズ」を販売中です。

ジェイダブルシステム「F308シリーズ」

LEDテープ、キーボードの販売を行うジェイダブルシステムは、10m点灯可能なLEDラインテープロング「F308シリーズ」を販売中☆

■開発背景

従来のLEDテープライトの標準は最長5mまでの制限がありました、テープライトの施工を行う現場によっては広い室内やステージなどに取り付けを行いたいという声を数多くいただきました。

そこでさらに長いLEDテープライトをより少ない工数で取り付けることができれば施工時の負担が減ると考え、今回同社オリジナルのロングシリーズの開発をスタート。

■商品の特徴

*隙間のない綺麗な光のライン点灯

隙間のない綺麗な光

テープ基板上に配置したLEDチップの上に特殊なジェルを塗布し、光を拡散して綺麗な線状に点灯。

F308シリーズではさらにリフレクタ処理を施すことでジェルの光を集光し、くっきりとしたラインで光ります。

*従来の2倍の10mタイプ

従来の2倍の長さ

LEDテープライトの中でも特にラインテープは最長5mまでが一般的でしたが、特許申請済みの同社独自の製造方法により最長10mまで長さを延長することに成功しました。

長さは変わっても使用できるオプション製品はほとんど変わりません。

*電圧降下の影響を受けない

電圧降下の影響を受けない

独自開発の内部基板構造により、片側からの電源供給のみでも電圧降下の影響を受けずに10m全体が均一の明るさを保ちます。

これによりテープ本体の長さもあり、施工時の配線や工数が大幅に削減されます。

*完全防水加工を用意

完全防水タイプ2種

同社に従来からある防塵防水加工のIP67に加え、新たにIP68相当の完全防水タイプを2種類追加しました。

水中に沈めても使える水中防水タイプに加え、さらに耐熱仕様のサウナ防水タイプがあります。

施工場所に合わせての選択肢がさらに広がっています、

商品概要

商品名 : ラインテープロング F308シリーズ

発売日 : 2024年4月17日(水)

種類 : 非防水、IP67(高耐防水)、IP68相当(水中防水、サウナ防水)

価格 : 26,620円(税込)

内容 : 10m×1本

サイズ : 長さ10000mm×幅10mm

カラー : 昼光色(6000K)、白色(4000K)、電球色(3000K、2700K)、赤、緑、青

