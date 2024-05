ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、オーバーシルエットに両袖のアートが大人かわいい「袖刺繍Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「袖刺繍Tシャツ」

© Disney

価格:3,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

オーバーシルエットに、ドロップショルダーが旬なニュアンスのTシャツ。

袖にぐるりと施された刺繍が着こなしのポイントに!

また、5分袖なので二の腕をカバーすることもできます。

デザインは、「アリエル」と「ティンカー・ベル」の2種類がラインナップします。

アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのTシャツ。

白を基調としているのでコーディネートしやすく着回し力も抜群◎

© Disney

そして、両袖には「アリエル」のシルエットや、海のモチーフの刺繍が☆

青や紫の糸で爽やかに仕上げられています。

ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのTシャツ。

黒が基調で上品な雰囲気!

それから、両袖の刺繍が映えてオシャレなアクセントになっています。

© Disney

両袖には「ティンカー・ベル」のシルエットと、鍵のモチーフ、ピクシーダストなどがあしらわれています。

刺繍糸が白×ゴールドのエレガントな配色使いで素敵☆

© Disney

<素材アップ>

身生地は綿100%カットソー素材で肌あたりも良く、着心地も抜群です。

スカートスタイルともパンツスタイルとも好相性なファッションアイテム。

季節感たっぷりな袖のアートが大人かわいい、ディズニーデザイン「袖刺繍Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 両袖にアリエルとティンカー・ベルの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「袖刺繍Tシャツ」 appeared first on Dtimes.