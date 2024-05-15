YOASOBI「怪物」が累積再生数6億回突破 オリコン史上8作目&自身通算4作目【オリコンランキング】
YOASOBI「怪物」が、5月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」（5月20日付）で、週間再生数174万8401回を記録。累積再生数は6億79万5588回となり、オリコン史上8作目【※】の6億回再生突破作品となった。
【動画】累積再生数6億回突破したYOASOBI「怪物」MV
また、YOASOBIは、「夜に駆ける」「群青」「アイドル」に続く通算4作目の累積再生数6億回突破となり、「アーティスト別6億回再生突破作品数」歴代1位記録を自己更新している。
テレビアニメ『BEASTARS』第2期オープニング・テーマとなった本作は、2021年1月18日付の「週間ストリーミングランキング」で32位に初登場。その後徐々に順位を上げ、2021年5月3日付〜5月24日付まで4週連続で1位を獲得。2021年1月6日の配信開始から約3年以上ロングヒットを続けている。
また、本作は「オリコン令和ランキング（令和元年〜5年）」、「作品別売上数部門」の「ストリーミングランキング」において8位にランクインしている。
【※】オリコンストリーミングランキング 累積再生数6億回突破作品一覧※2024年5月20日付現在（達成順）／YOASOBI「夜に駆ける」（2022年4月11日付）、BTS「Dynamite」（2022年7/18付）、優里「ドライフラワー」（2022年10月17日付）、Official髭男dism「Pretender」（2023年4月10日付）、YOASOBI「アイドル」（2024年1月15日付）、Official髭男dism「Subtitle」（2024年2月12日付）、YOASOBI「群青」（2024年3月25日付）、YOASOBI「怪物」（2024年5月20日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年5月20日付：集計期間：2024年5月6日〜12日）＞
【動画】累積再生数6億回突破したYOASOBI「怪物」MV
また、YOASOBIは、「夜に駆ける」「群青」「アイドル」に続く通算4作目の累積再生数6億回突破となり、「アーティスト別6億回再生突破作品数」歴代1位記録を自己更新している。
また、本作は「オリコン令和ランキング（令和元年〜5年）」、「作品別売上数部門」の「ストリーミングランキング」において8位にランクインしている。
【※】オリコンストリーミングランキング 累積再生数6億回突破作品一覧※2024年5月20日付現在（達成順）／YOASOBI「夜に駆ける」（2022年4月11日付）、BTS「Dynamite」（2022年7/18付）、優里「ドライフラワー」（2022年10月17日付）、Official髭男dism「Pretender」（2023年4月10日付）、YOASOBI「アイドル」（2024年1月15日付）、Official髭男dism「Subtitle」（2024年2月12日付）、YOASOBI「群青」（2024年3月25日付）、YOASOBI「怪物」（2024年5月20日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年5月20日付：集計期間：2024年5月6日〜12日）＞