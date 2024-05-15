R・マドリーvsアラベス スタメン発表
[5.14 ラ・リーガ第36節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 トニ・クロース
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
FW 5 ジュード・ベリンガム
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 24 アルダ・ギュレル
MF 28 Mario Martín
FW 14 ホセル
監督
カルロ・アンチェロッティ
[アラベス]
先発
GK 31 ヘスス・オウォノ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ルベン・ドゥアルテ
DF 5 アブデル・アブカル
DF 16 ラファ・マリン
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 10 ヤニス・ハジ
FW 7 アレックス・ソラ
FW 11 ルイス・リオハ
FW 32 サム・オモロディオン
控え
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 27 ハビ・ロペス
DF 39 Eneko Ortiz
MF 18 ホン・グリディ
MF 23 カルロス・ベナビデス
FW 15 キケ・ガルシア
FW 17 シェベル・アルカイン
FW 20 ジュリアーノ・シメオネ
FW 21 アブデ・レバッハ
FW 22 カルロス・ビセンテ
FW 29 J. Panichelli
監督
ルイス・ガルシア
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 トニ・クロース
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
FW 5 ジュード・ベリンガム
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 24 アルダ・ギュレル
MF 28 Mario Martín
FW 14 ホセル
監督
カルロ・アンチェロッティ
[アラベス]
先発
GK 31 ヘスス・オウォノ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ルベン・ドゥアルテ
DF 5 アブデル・アブカル
DF 16 ラファ・マリン
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 10 ヤニス・ハジ
FW 7 アレックス・ソラ
FW 11 ルイス・リオハ
FW 32 サム・オモロディオン
控え
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 27 ハビ・ロペス
DF 39 Eneko Ortiz
MF 18 ホン・グリディ
MF 23 カルロス・ベナビデス
FW 15 キケ・ガルシア
FW 17 シェベル・アルカイン
FW 20 ジュリアーノ・シメオネ
FW 21 アブデ・レバッハ
FW 22 カルロス・ビセンテ
FW 29 J. Panichelli
監督
ルイス・ガルシア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります