【「NTREVENGE」1巻無料キャンペーン】期間:5月21日まで

講談社は、同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて「NTREVENGE」1巻無料キャンペーンを開始した。期間は5月21日まで。

本作は原作・マサイ氏、著・奇仙氏によるヤンマガWebオリジナル連載マンガ。寝取られたら寝取り返す、刺激的な復讐劇が描かれる。

5月20日の「NTREVENGE」単行本3巻発売を記念し、ヤンマガWebでは5月21日まで1巻が無料で読めるキャンペーンが実施されている。

□ヤンマガWeb「NTREVENGE」のぺージ

