キューブ型薪ストーブ新登場！雲鶴堂「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」

A.S.F.OUTDOOR

主にキャンプギアの企画・販売を行う合同会社雲鶴堂は、幕張メッセで2024年6月28日から30日に開催されるキャンプ・アウトドア系の展示会に参加。

「東京アウトドアショー2024(TOKYO OUTDOOR SHOW 2024)に自社アウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」として出展します。

東京アウトドアショー2024「A.S.F.OUTDOOR」

メイン商材である中型薪ストーブ『MAKIng STOVE』や、ハサミと同じ感覚で掴める新形状火ばさみ『HIKAMI』。

その他に、アレルギー性物質の含有量が大幅に少ないというチタンの特性へ着目し、鍋などのクッカーをはじめ、お皿やスプーンなどアウトドアグッズを各種取り揃えています。

ブース内で実物をお手に取っていただけます。

会場販売の他、開発中の新商品であるフック付きカトラリーや新型薪ストーブも展示予定。

<展示予定>

・『MAKIng STOVE』

キャンパーの声からできた絶妙サイズの薪ストーブ『MAKIng STOVE』 改良版

キャンパーの準備時間を削減し、キャンプを楽しんでもらうため、組み立て簡単かつ高火力であることを追求し生まれた『MAKIng STOVE』。

ストーブとしてはもちろん、広い調理面と五徳を使いコンロとしても活躍できるので、夏場でも冬場でも使えます。

倉庫で眠ることがありません。

さらに、すぐにキャンプ場に向かえる付属品が14点ついてきます。

手斧やのこぎり、防炎シート、専用バックなど充実。

すぐに薪ストーブキャンプデビューを叶えられます。

MAKIng STOVE

・『HIKAMI』

太く重い薪も「てこの原理」で掴みやすい。

グリップは文房具のハサミと同じ感覚で開閉自在。

耐熱グローブを着けた状態での握りやすさを追求しました。

長さ約35cmと絶妙なコンパクト設計。

ソロキャンプやバイクキャンプなど、荷物をできる限りコンパクトにしたい時に最適です。

椅子に座った状態でも取り回しが楽にでき、複数人キャンプの時でも周りとぶつからずに済みます。

同社『MAKIng STOVE』専用バッグにも収納可能なコンパクトさ。

もちろんザックにも収納可能です。

HIKAMI

・フック付きフォーク、ナイフ、先割れスプーン

※写真は開発中のものです。

予告なく変更となる場合があります。

フック付きフォーク、ナイフ、先割れスプーン

・ロング先割れスプーン

※写真は開発中のものです。

予告なく変更となる場合があります。

ロング先割れスプーン

・新型薪ストーブ

※写真は開発中のものです。

予告なく変更となる場合があります。

新型薪ストーブ

東京アウトドアショー2024(TOKYO OUTDOOR SHOW 2024)

開催日時: 2024年6月28日(金)10:00〜18:00(ビジネス)、14:00〜18:00(一般)

6月29日(土) 10:00〜18:00 ※一般公開

6月30日(日) 10:00〜17:00 ※一般公開

会場 : 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール9・10・11

千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

アクセス: JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分

参加費 : 28日のみ 当日 2,000円(税込)、前売1,500円(税込)

一般 当日 1,500円(税込)、前売1,000円(税込)

主催 : TOKYO OUTDOOR SHOW 実行委員会

企画制作: 株式会社三栄

特別協力: 幕張メッセ/テレビ東京/J-WAVE/UUUM

協力 : ガルビィ/CAMP HACK/GO OUT/東京チェンソーズ/

ハピキャン/PEAKS/hinata/BE-PAL/ランドネ

