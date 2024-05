ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」にて、2024年6月1日(土)より夏の楽園をイメージした「夏のアフタヌーンティー」の提供がスタート!

マンゴーや、桃、メロンなど様々な南国のフルーツを味わえるスイーツや、夏の食材を使った日替わりセイボリーがアフタヌーンティースタイルで楽しめます。

プルマン東京田町「夏のアフタヌーンティー」

価格:1人7,000円 (税込)

期間:2024年6月1日(土)〜 8月31日(土)

時間:14:30〜16:30(L.O. 16:00)席120分制 / ドリンク90分制

場所: JUNCTION

メニュー内容:

スイーツ:マンゴーのムース/ダクワーズパッション/メロンのマカロン/桃のクープ/オレンジフロマージュ/ココナツライム/ウィークエンド日替わりセイボリー4種:ポークソテー マンゴーチャツネ/ムール貝のパン粉焼き/ローストビーフ/グラブラックスサーモン/ラザニア/ロールキャベツ/アランチーニ/季節のポタージュ/テリヤキチキンラップ/カニクリームコロッケ/ミニアメリカンドック/海老と夏野菜のアヒージョ/季節野菜のフリッタータ/フロマージュキッシュ/チキンガランティーヌ/エビとサーモンのテリーヌ/パテドカンパーニュ/旬魚のカルパッチョ/カプレーゼ/トリュフエッグサンド/手毬寿司/サーモンエスカベッシュ/スモークサーモンとアボカドラップ/アヒポキ などから、日替わりで提供フリーフロー:コーヒー(ホット・アイス) /エスプレッソ (シングル・ダブル) /カフェラテ (ホット・アイス) /カプチーノ14種のロンネフェルトの紅茶:ホワイトピーチ/メルヘンガーデン/モルゲンタウ/イングリッシュブレックファスト/アッサムバリ/アールグレイ/ダージリンサマーゴールド/アイリッシュウィスキークリーム/チルアウトウィズハーブ/カモミール/ペパーミント/ルイボスティー/バイタルグレープフルーツ/[SY3] アーユルヴェーダ ハーブ&ジンジャー

プルマン東京田町に、夏の楽園をイメージした「夏のアフタヌーンティー」が登場!

マンゴーなど様々な南国のフルーツを味わえるスイーツや、日替わりセイボリーが提供されます。

さらに、ドイツの老舗メーカーロンネフェルト社の14種類の紅茶を心ゆくまで楽しめるアフタヌーンティーです☆

華やかなパレードのような、南国スイーツの饗宴

スイーツメニューでは、まるで華やかなパレードのように、様々な南国のフルーツを一口ずつ味わうことができます。

夏の恵みを贅沢に楽しむ、旬のフルーツの饗宴です。

鮮やかな黄色が目を引く「マンゴーのムース」は、夏の陽光に熟したマンゴーを贅沢に使用したスイーツ。

濃厚なマンゴームースのなかには、みずみずしいマンゴージュレが入っています。

さらに、トップにもマンゴーソースをあしらった、まさにマンゴー尽くしの至福のスイーツです。

ピリリと舌を刺激するネパールのスパイスや、ティムトペッパーをアクセントになる味わい。

フルーティーな香りと共に、山椒に似た刺激的な辛さが、異国の夏を思わせるユニークなアクセントを楽しめるムースです☆

「ダクワーズパッション」は、濃厚なココナッツが香るダックワーズに、爽快なマンゴー&パッションフルーツのクリームと、アールグレイ&チョコレートの2層のクリームがサンドされています。

ジューシーなパイナップルをあしらい、ライムの皮で香りづけしているのがポイントです。

かわいい見た目の「メロンのマカロン」は、青肉メロンのバタークリームで赤肉メロンのジュレを包んだこだわりの一品です。

スイーツメニューには、ほかにも「桃のクレープ」や、「オレンジフロマージュ」などが登場。

南国のフルーツと一緒に、夏を存分に感じられるラインナップです。

南国の楽園をイメージしたスイーツを味わいながら、太陽のような笑顔が溢れる時間を過ごすことができます☆

日替わりセイボリー

プルマン東京田町のアフタヌーンティーのもう一つの魅力は、シェフ自慢のセイボリー。

ムール貝のパン粉焼きや、マンゴーソースのポークソテーなど、豊富な季節のメニューから、おすすめの4品が日替わりで提供されます。

ドリンクはドイツの老舗紅茶メーカーであるロンネフェルトから、14種類の紅茶を心ゆくまで堪能できます。

今夏のおすすめの紅茶は「ホワイトピーチ」

旬の白桃のみずみずしく甘い香りと、レモンマートルの繊細な酸味が調和した柔らかなフルーツティーを楽しめます☆

南国のフルーツや、季節の食材をふんだんに使ったスイーツ&日替わりセイボリー。

プルマン東京田町の「夏のアフタヌーンティー」は、2024年6月1日(土)より提供開始です☆

