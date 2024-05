薬に頼らず衝撃波でEDを根本から改善！ユナイテッドクリニックグループ「レノーヴァ(RENOVA)」

ユナイテッドクリニックグループは、2024年5月1日よりED衝撃波治療「レノーヴァ(RENOVA)」を導入しました。

ユニティクリニック上野駅前院にて予約を受付中です。

EDの衝撃波治療「レノーヴァ」とは

EDの衝撃波治療とは

レノーヴァは、低強度の衝撃波を用いてED(勃起不全)を治療する機器です。

陰部に低強度の衝撃波をあてることで血管の若返りや毛細血管の増加を促し、EDの改善を目指します。

ED治療といえば服薬治療が基本ですが、薬の効果はあくまで一時的に勃起を促すに留まります。

対してレノーヴァは、EDの根本治癒が期待できるのが特徴です。

施術は照射機から出る衝撃波を陰茎にあてるだけで、痛みはほとんどありません。

施術にかかる時間は1回20分程度で、週1回ペースで4〜6回実施すると勃起力を取り戻せるといわれています。

レノーヴァ(RENOVA)治療

レノーヴァのメリット

・EDの根本的な治癒が期待できる

・ED治療薬の内服ができない方も治療を受けられる

・重篤な副作用の報告がない

・痛みがほとんどない

■同院におけるレノーヴァの料金

・初回:69,000円

・2回目以降:76,000円

※価格は税込みとなります。

※保険適用外となります。

※支払いは現金またはクレジットカードが利用可能。

レノーヴァの効果を実感いただくには、4回を1クール(合計297,000円)として受けていただく必要があります。

同院のレノーヴァの予約方法

2024年5月現在、ユニティクリニック上野駅前院でのみ予約を受け付けています。

Tel:0120-123-527

ユニティクリニック上野駅前院の詳細

上野駅前院-ユナイテッドクリニック・グループ

レノーヴァのリスク・副作用

施術中に軽いチクチク感や違和感を覚えることはありますが、現時点では重篤な副作用の報告はありません。

同院で用いる機器について

・国内のED治療において、レノーヴァは医療器具として承認されていません。

同院では医師の責任のもと安全に配慮し、希望される患者様に対してのみ使用しています。

・ダイレックス社製のレノーヴァを使用しています。

・国内外を含め、レノーヴァによる重篤な健康被害は報告されていません。

ユナイテッドクリニックについて

ユナイテッドクリニックについて

全国に計9院を展開するユナイテッドクリニックでは、お試し1錠からED治療薬を処方しています。

予約なし・保険証なしで診察を受けられ、その場でED治療薬を処方するのが特徴です。

遠方の方には、電話診療(オンライン診療)での対応も可能です。

診察代は無料なので、お気軽にご相談できます。

