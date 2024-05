ファミリーマートにて2024年5月14日(火)より「はさんではさまれてファミチキ祭り」を開催!

ファミチキがおむすびになった「サンドおむすび ファミチキ」が新登場するほか、ファミチキバンズと揚げ物のセット割引となるセールも実施されます☆

ファミリーマート「はさんではさまれてファミチキ祭り」

開催期間:2024年5月14日(火)〜

開催店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートにて、2024年5月14日(火)より「はさんではさまれて ファミチキ祭り」を開催!

同日より、ファミチキをごはんでサンドした新商品「サンドおむすび ファミチキ」が登場します。

2023年9月に実施したファミチキ20億食突破記念キャンペーンで「ファミチキ×タルタルチキン丼 キャベツ炒め入り(カレー風味)」、「ファミチキ×チキンバーガー(オーロラソース)」など、ファミチキを大胆にアレンジした商品が人気のファミリーマート。

今回のファミチキアレンジ「サンドおむすび ファミチキ」は、まさにあの「ファミチキ」がごはんにはさまれたおむすびで、より手軽に一食でファミチキもごはんも楽しめます。

ピリッとしたペッパーマヨをトッピングし、これまでとは違った風味を感じられるサンドおむすびで、ファミチキの新たな魅力を発見できる一品です。

また2024年5月15日より、ファミチキバンズと揚げ物がセットで割引になるお得な企画も実施されます。

サンドおむすび ファミチキ

価格:320円(税込)

発売日:2024年5月14日(火)

発売地域:全国

1/2カットしたファミチキをごはんと海苔でサンドしたおむすびです。

ファミチキの美味しさをそのままに、香り高いブラックペッパーが効いたペッパーマヨを加えています。

温めるとさらにおいしくいただけます☆

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています

※店舗によって取り扱いのない場合があります

ホットスナックをはさんでおトク!「ファミチキバンズ」が揚げ物とセットで50円引き

対象期間:2024年5月15日(水)〜5月27日(月)

対象商品:ファミチキバンズ(タルタルソース)、レジ横ケースの揚げ物・お惣菜どれでも1品

実施店舗:全国

※対象商品は売り場にて確認ください

キャンペーン期間中、ファミチキバンズ(タルタルソース)1個と一緒に、ファミチキをはじめとしたレジ横ケースの揚げ物やお惣菜どれでも1品をセットで購入すると、その場で50円引きになります。

ファミチキバンズ(タルタルソース)

価格:88円(税込)

発売地域:全国

ファミチキなどの揚げ物・お惣菜を挟んでバーガーとして楽しむためのバンズです。

ふんわりした食感のパンにタルタルソースをサンドしています。

※沖縄県では仕様が異なります

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています

※店舗によって取り扱いのない場合があります

ファミチキの新たな魅力を発見できるキャンペーン!

ファミリーマートの「はさんではさまれてファミチキ祭り」は、2024年5月14日(火)から開催です。

