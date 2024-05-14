¡Ú¹Åç¡Û¾®±à³¤ÅÍ¡Ö£´ÈÖ¤ÏÉÔ»×µÄ¡×¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç£²ÂÇÅÀ¤Î³èÌö
¡¡¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¾¾»³¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÁ´£²ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë³èÌö¤ò¤ß¤»¡¢£²¡½£±¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡£´ÈÖ¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡££´²ó¤Ë°ì»à»°ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¡¢Æâ³Ñ¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·è¤·¤Æ¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸Á°¤Ø¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤Á¤ëÀèÀ©¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¶²ó¤Î£³ÂÇÀÊÌÜ¤âÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤Æ£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£Åê¼ê¿Ø¤¬¤³¤Îµ®½Å¤Ê£²ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£´ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î£µ»î¹ç¤Ç£±£¸ÂÇ¿ô£·°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¡£ÆÃ¤ËÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Ï£¶ÂÇÀÊÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤À¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö£´ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é·ë¹½¥Á¥ã¥ó¥¹²ó¤Ã¤Æ¤¤ÆÂÇ¤Æ¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾®±à¤ÏàÍê¤ì¤ë£´ÈÖá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÄãÌÂ¤¹¤ëÂÇÀþ¤ÎÃæ¤Ç£´ÈÖ¤¬Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö£´ÈÖ¡¦¾®±à¡×¤ÎÂÇËÀ¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤À¡£