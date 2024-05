ユアサプライムスは、後ガードまで簡単に外せてお掃除しやすい「のび〜るDCサーキュレーター」を2024年4月下旬より販売中です。

ユアサプライムス「のび〜るDCサーキュレーター」

ユアサプライムスは、2022年の販売開始以来累計約5万台を出荷している「のび〜るDCサーキュレーター」に改良を加え、後ガードまで簡単に外せてお掃除しやすい「のび〜るDCサーキュレーター」を2024年4月下旬より販売中!

また新たに、ツマミで操作する簡単操作のACモータータイプの「のび〜るサーキュレーター」を2024年4月下旬より、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com等にて順次販売を開始します。

のび〜るサーキュレーター

DCモータータイプ

・最小30cmから最大72cmまで伸ばして使える伸縮サーキュレーター

・後ガードまで工具を使わずに簡単に取り外しでき、お掃除が簡単な「お手入れ簡単ガード」に設計改良

・白・黒の定番色に加え、ナチュラルテイストのお部屋向けにベージュ色を新リリース

・首の角度を正面〜真上までの間で自由に設定でき、欲しい角度と高さへ送風できる

・コンパクトながら羽根径18cmで送風力があり、8段階の風量調整のほか、10分間連続で超強風運転できる「換気モード」付き

・切タイマーと入タイマー付き

・運転音が静かで、消費電力の少ないDCモーター

ACモータータイプ

・最小40cmから最大72cmまで、5段階に伸ばして使える伸縮サーキュレーター

・後ガードまで工具を使わずに簡単に取り外しでき、お掃除が簡単な「お手入れ簡単ガード」

・風量と首振をツマミで切り替える、シンプル操作タイプ

後ガードまで工具無しで取り外しできる「お手入れ簡単ガード」

開発者のコメント

「のび〜るサーキュレーター」は置き場所に困らないコンパクトサイズで、発売から2年で出荷台数約5万台の人気商品です。

お好みの高さと角度に送風でき、空気循環のほか、脱衣所、キッチン、机や棚の上など様々な場所で使えます。

普段サーキュレーターを椅子などに置いて高さ調整して使われている方におすすめです。

新モデルは、後ガードまで工具を使わずに外せるよう改良を加え、よりに使いやすくなりました。

また、ツマミでシンプルに操作できるACモータータイプをラインナップに加えました。

いろいろな使い方ができる

のび〜るDCサーキュレーター 全3色

型番:YCL-D183FFR

種類:DCサーキュレーター

対応畳数:16畳

カラー・JAN:(W)ホワイト/4979966572394、

(K)ブラック/4979966572400、

(LC)ベージュ/4979966572417

サイズ・重量:W23.5×D23.5×H30〜72cm、1.8kg

消費電力(50/60Hz):18W

機能等:風量8段階+換気運転、左右自動首振、上下無段階角度調整、

切タイマー8時間、入タイマー8時間、8時間自動オフ

生産国:中国

希望小売価格:8,980円(税込)

発売日:2024年4月下旬

のび〜るサーキュレーター

型番:YGT-CL158F(W)

種類:ACサーキュレーター

対応畳数:18畳

カラー:ホワイト

JAN:4979966572745

サイズ・重量 :W25.3×D24.0×H40〜72cm、3.0kg

消費電力(50/60Hz):18W

機能等:風量3段階、左右自動首振、上下角度調整

生産国:中国

希望小売価格:6,980円(税込)

発売日:2024年4月下旬

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 簡単操作のACモータータイプも新登場!ユアサプライムス「のび〜るDCサーキュレーター」 appeared first on Dtimes.