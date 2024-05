運転モードが表示されて便利！ユアサプライムス「温度センサー付きDCリビング扇」

ユアサプライムスは、運転中のモードがポールに表示される「温度センサー付きDCリビング扇」を2024年4月下旬より順次販売を開始しました。

ユアサプライムス「温度センサー付きDCリビング扇」

温度センサー付きDCリビング扇YT-DH3480FFR

家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムスは、運転中のモードがポールに表示される「温度センサー付きDCリビング扇」を2024年4月下旬より順次販売開始!

全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com、他ショッピングサイト等にて販売中です。

特徴

・首振や風量など、運転中のモードがポールに表示され、離れたところで就寝していても確認できる

・室温と風量を基準に、室温に合わせて風量を自動コントロールする温度センサー搭載

・風量を一気に最大値にする「風量MAX」ボタンを搭載

・切タイマーのほか、同時に設定できる入タイマー付き

・DCモーターを搭載し消費電力が少なく省エネ

・7枚羽根が微風運転時によりやわらかな風を送風

■ポールに運転中のモードを表示

本製品はポール部分にLEDを搭載しており、運転中は風量と運転中のモードが点灯します。

ベース部分に運転中のモードを点灯させる一般的な扇風機と比べ、就寝中や低い姿勢でも運転状態を確認することができます。

本体の操作部は凹凸の無いタッチ式ボタンで、ベース部分もフラットなすっきりとしたインテリア性の高いデザインになっています。

ポールに運転中のモードを表示

■温度センサーでいつでも快適風量

温度センサーは、自分好みの室温と風量の時にセンサー運転をオンにすることで、その後室温が上がれば風量を強くし、下がれば風量を落して自動運転をします。

就寝時に切タイマーを設定したエアコンと併用する場合、エアコンが停止し室温が上がった時、風量を自動で強くする事でお部屋を快適に保つことができます。

日中も風量調整をする手間が省け、日差しの入る部屋やキッチンに隣接したリビングなど、温度変化の起こりやすい様々な場所での利用におすすめです。

設定後は温度に合わせて風量が自動調整される

■風量MAX機能を搭載

本製品は風量を一気に最大値の「風量8」まで上げる、便利な「風量MAX」ボタンを本体、リモコンの両方に搭載しています。

電源を入れてすぐにでも涼しくなりたい時に、ボタンを何度も押す手間を省くことができます。

風量を一気に最大値にする「風量MAX」

■省エネDCモーターを搭載

本製品は消費電力を抑えたDCモーターを搭載しており、1日8時間使用した場合の1か月の電気代は約150円です(1Kwhあたり31円で計算)。

■切タイマー/入タイマー

本製品は、切タイマーと同時に設定できる入タイマーを搭載しています。

就寝前に両方のタイマーをセットしエアコンと併用すると、室温の下がった深夜に一旦扇風機の電源を切り、朝方暑くなる前に再び運転をスタートさせることができ、より快適に睡眠できます。

温度センサー付きDCリビング扇

型番:YT-DH3480FFR

色・JAN:(W)ホワイト/4979966572516、(K)ブラック/4979966572523

サイズ:W35×D35×H64(85)cm

電源コード長:約1.6m

重量:約2.9kg

電源:AC100V 50/60Hz

消費電力(50/60Hz):18/18W

機能等:風量8段階、温度センサー、風量MAX、左右首振、入タイマー8時間、切タイマー8時間

生産国:中国

希望小売価格:11,000円(税込)

発売日:2024年4月下旬発売

