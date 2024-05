ファミリーレストラン「ココス」にて、『にじさんじ』とのコラボキャンペーン「ココス×にじさんじ ココに集合!にじいろの美味しさをお届け!」を開催!

『にじさんじ』に所属するライバー9人の、ホールスタッフ風の衣装姿がかわいいココスオリジナルの描き下ろしイラストを使用したグッズやメニューが販売されます。

ココス「にじさんじ ココに集合!にじいろの美味しさをお届け!」コラボキャンペーン

キャンペーン期間:2024年5月21日(火)〜7月1日(月)

実施店舗:全国のココス店舗

※関西国際空港店・山口宇部空港店を除く、全507店舗対象のキャンペーンです(5月14日時点)

ファミリーレストラン「ココス」にて『にじさんじ』とコラボレーションした「ココス×にじさんじ ココに集合!にじいろの美味しさをお届け!」キャンペーン を開催!

今回のキャンペーンでは、『にじさんじ』に所属するライバーの、「笹木咲(ささきさく)」「椎名唯華(しいなゆいか)」「月ノ美兎(つきのみと)」「壱百満天原サロメ(ひゃくまんてんばらさろめ)」「フレン・E・ルスタリオ」「星川サラ(ほしかわさら)」「戌亥とこ(いぬいとこ)」「アンジュ・カトリーナ」「リゼ・ヘルエスタ」の計9名の豪華メンバーを起用しています。

ホールスタッフ風の衣装を着た、各ライバーのかわいいココスオリジナル描き下ろしイラストにも注目です。

また各ユニットやライバーをイメージしたコラボメニューを販売。

コラボメニューを含む対象メニューを1品注文すると、ココスオリジナルクリアファイル(A4)が1枚プレゼントされます!

さらにコラボ期間中は、全国のココス店内にて、ライバー9名のコラボキャンペーンオリジナルボイスが流れるほか、中野店限定特別装飾や、対象店舗におけるココス限定オリジナルアクリルスタンドパネルの販売、等身大パネルの設置でもキャンペーンを盛り上げます。

数量限定コラボメニュー

キャンペーン期間中、ライバーや各ユニットをイメージしたコラボメニューが計4品登場!

第1弾は“さくゆい”こと「笹木咲」と「椎名唯華」、第2弾は「月ノ美兎」「壱百満天原サロメ」「フレン・E・ルスタリオ」「星川サラ」、第3弾は“さんばか”こと「戌亥とこ」「アンジュ・カトリーナ」「リゼ・ヘルエスタ」をイメージしています。

全商品に各ユニットやライバーをイメージしたオリジナルピック(全4種)が付いてきます。

また数量限定コラボメニューは、クリアファイルプレゼントの対象メニューになります。

※コラボメニューは、ピックがなくなり次第終了です

※ピックはランダムではありません。コラボメニューごとにピックのデザインが決まっています

※テイクアウトはできません

さくゆいの片手でさくっと!ん゛ーまい!しぃふーどピザ

価格:1,298円(税込)

販売期間:〈第1弾〉2024年5月21日(火) 〜 6月3日(月)

「さくゆい」がゲーム配信をしながらでも片手で“さくっと”食べられるようなシーンをイメージしたピザです。

トマトの旨みがたっぷりとつまったピザソースをベースに、二人の好物であるシーフード(サーモン・ポップコーンシュリンプ)と、カボチャをのせたボリューム満点の一品。

エビのぷりぷり食感と衣のサクサク食感が楽しいポップコーンシュリンプには、相性抜群のタルタルソースをあわせています。

委員長とサロメ嬢のお嬢様風おビーフシチュー〜懐かしの雑草を添えて〜

価格:1,628円(税込)

販売期間:〈第2弾〉2024年6月4日(火) 〜 6月17日(月)

じっくり煮込んだ柔らかいお肉がやみつきになる、濃厚でコク深い味わいのビーフシチュー。

トーストした付け合わせのバゲットと一緒に食べるのがおすすめです!

また、委員長の雑草に関するエピソードから、ケールなどを雑草に見立てたサラダをセットにして提供。

フレッシュトマトとすりおろし野菜ドレッシングでさっぱりとした味わいです。

ほしふれんずの甘酸っぱいカラフル☆プリンパフェ

価格:1,298円(税込)

販売期間:〈第2弾〉2024年6月4日(火) 〜 6月17日(月)

ココスオリジナル「CoCoプリン」をまるごと贅沢にのせた、スイーツ好きに嬉しいプリンパフェです。

恋愛相談が得意な二人から「恋」をイメージしています。

ピンクのピーチゼリーや、ハート型のトッピングシュガーを使用したかわいらしい仕上がりです。

また、二人の好物であるフレッシュオレンジやフローズンミックスベリーを使用することで、恋の甘酸っぱさを表現しています。

ボリューム満点!わちゃわちゃさんばかカレー

価格:1,628円(税込)

販売期間:〈第3弾〉2024年6月18日(火) 〜 7月1日(月)

オーブンでふっくら焼き上げたココス自慢のハンバーグと、旨みのあるベーコン、サクサクのエビフライ、ゆで卵を豪快に盛り付けた“さんばか”特製カレーです。

“さんばか”のように個性豊かなそれぞれの具材は、カレーにトッピングすることで味がまとまり、全体のおいしさを引き上げます。

ボリューム満点で、大人から子どもまで楽しめる一品です。

オリジナルクリアファイルプレゼント

配布期間:〈第1弾〉2024年5月21日(火) 〜 6月3日(月)

配布期間:〈第2弾〉2024年6月4日(火) 〜 6月17日(月)

配布期間:〈第3弾〉2024年6月18日(火) 〜 7月1日(月)

対象メニュー1品の注文につき、ココス限定の描き下ろしイラストが描かれた「ココスオリジナルクリアファイル」(全18種)をランダムで1枚プレゼント!

配布期間は3弾に分かれており、各弾でデザインが異なるため、様々な種類を集めて楽しめます。

料理をモチーフにしたかわいい衣装のミニキャラにも注目です。

※画像はイメージです

※なくなり次第終了です

※転売行為は遠慮ください

クリアファイルプレゼント対象メニュー

商品名・価格:

・濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g 1,199円(税込)

・ビーフハンバーグステーキ&カットステーキ 1,419円(税込)

・カリブチキンステーキ 869円(税込)

・2度おいしい!まぐろたたき&しらす丼 1,309円(税込)

・いくらとしらすのたまご雑炊 869円(税込)

・ココスのビーフカレー 935円(税込)

・魚介のスープパスタ 1,199円(税込)

・しらすと明太子のパスタ 869円(税込)

・半熟たまごとまるごとポテトのタラモサラダ&コーンスープ 748円(税込)

・シェアサイズ カリカリチェダーのシーザーサラダ 759円(税込)

・カリカリポテトとポップコーンシュリンプ 649円(税込)

「クリアファイルプレゼント」は、ココス定番の人気メニューも対象!

数量限定コラボメニューとあわせて注文もできます。

クリアファイル付きキャンペーン限定価格メニュー

商品名・価格

・CoCoプリン 638円(税込)

・ぜんざい 638円(税込)

・コーヒーゼリー 638円(税込)

・彩り野菜のグリーンサラダ 638円(税込)

デザートやサラダなど、メインといっしょに頼みたくなるラインアップ。

こちらの対象メニューでもクリアファイルがもらえます。

※画像はイメージです

※対象メニューの詳細はキャンペーン特設サイトにて確認ください

※クリアファイルプレゼント対象メニュー、クリアファイル付きキャンペーン限定価格メニューのテイクアウトは店頭でのみ注文可。電話・WEBでは注文できません

※メニューや販売価格等は変更になる場合があります

※一部メニューの内容は変更になる場合があります

WEB抽選でオリジナルグッズが当たる!

応募期間:2024年5月21日(火)10:00 〜 7月8日(月)23:59

レシート印字期間:2024年5月21日(火)10:00 〜 7月2日(火)5:59

賞品:「ココスオリジナルアクリルブロック」(サイズ:約W14.8×H10.5×D1.5cm)

応募方法:

レシートに記載のQRコードから応募ページにアクセス「ココウェブ」にログイン ※ココウェブ:ココスのウェブ会員サービス応募フォームに応募コードとレシートNo.を入力抽選結果がすぐに表示されます!

対象メニューを注文された方のレシートに、その場で抽選結果が分かる応募コードが印字されています。

応募ページにアクセスし、応募コードを入力すると、対象メニュー1品の注文につき1ポイントを付与。

1ポイントごとに、「ココスオリジナルアクリルブロック」が100名に当たるWEB抽選に応募できます!

※画像はイメージです

※デザイン・色・仕様等は変更となる場合があります

※転売行為は遠慮ください

※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です

※応募するには、ココウェブへの登録が必要になります

ココス店内で聴ける!コラボキャンペーンオリジナルボイス

実施期間:

・第1弾:2024年5月21日(火)10:00 〜 6月3日(月)

・第2弾:2024年6月4日(火)10:00 〜 6月17日(月)

・第3弾:2024年6月18日(火)10:00 〜 7月1日(月)

3つの期間に分けて「コラボキャンペーン案内ボイス」と「コラボメニュー注文ボイス」が楽しめます☆

コラボキャンペーン案内ボイス

キャンペーン期間中、注文用タッチパネルに表示されるQRコードを自分のスマートフォン・タブレットで読み込むと、ボイス視聴サイトにアクセスできます。

ボイス視聴サイトにて、第1弾は“さくゆい”こと「笹木咲」と「椎名唯華」、第2弾は「月ノ美兎」「壱百満天原サロメ」「フレン・E・ルスタリオ」「星川サラ」、第3弾は“さんばか”こと「戌亥とこ」「アンジュ・カトリーナ」「リゼ・ヘルエスタ」のボイスによるコラボキャンペーンの案内を聴くことができます!

コラボメニュー注文ボイス

対象の商品を注文用タッチパネルにて注文の際、第1弾は“さくゆい”こと「笹木咲」と「椎名唯華」、第2弾は「月ノ美兎」「壱百満天原サロメ」「フレン・E・ルスタリオ」「星川サラ」、第3弾は“さんばか”こと「戌亥とこ」「アンジュ・カトリーナ」「リゼ・ヘルエスタ」がオリジナルボイスで注文を受けてくれます。

※データ通信料は自己負担です

※ボイスは各弾で変わります。コラボメニュー注文ボイスの、注文確定後に流れるボイスのみ各弾で変更はありません

※ボイスの録音、及び注文用タッチパネル内のQRコードやURLをSNSなどに転載することは禁止されています

※コラボメニューご注文ボイスは、富山・石川・福井・岐阜・滋賀・奈良県と京都府内のココスでは注文用タッチパネルからの視聴はできません

※富山・石川・福井・岐阜・滋賀・奈良県と京都府内のココスでは、注文用タッチパネルの画面が異なります

※コラボキャンペーンオリジナルボイスのダウンロードはできません

※コラボキャンペーンオリジナルボイスの視聴には2時間の有効期限があり、2時間経過後は聴くことができません。また、店内にてQRコードを再度読み込むともう一度聴くことが可能となります

※コラボメニュー注文ボイスが店頭で聴けなかった場合、ボイス視聴サイトでも聴くことができます。詳しくはキャンペーン特設サイトを確認ください

等身大パネル展示&ココス限定のオリジナルグッズ販売

一部店舗にて、店頭に各ライバーたちの等身大パネルを展示。

さらに「ココス限定!オリジナルアクリルスタンドパネル」が店頭販売されます。

「等身大パネル」展示

展示期間:2024年5月21日(火)〜7月1日(月)

対象店舗:キャンペーン特設サイトにて確認ください

9人のライバー達の等身大パネルが、店頭でお出迎えしてくれます!

コラボならではのかわいい衣装に注目です。

「ココス限定!オリジナルアクリルスタンドパネル」販売

価格:1,650円(税込)

販売期間:2024年5月21日(火)10:00 〜 なくなり次第終了

サイズ:約W10cm×H15cm

種類:選べる全9種

対象店舗:キャンペーン特設サイトにて確認ください

等身大パネルと同じデザインのアクリルスタンドが店頭で購入できます。

選んで購入できるので、好きなライバーのデザインはもちろん、9人全員揃えることも可能です。

※画像はイメージです

※「ココス限定!オリジナルアクリルスタンドパネル」の購入は1人各種1個合計9個までです

※転売行為は遠慮ください

※なくなり次第終了です

ゼンショーネットストア限定「オリジナルグッズ受注販売」

受注期間:2024年5月21日(火)10:00 〜 7月1日(月)23:59

販売店舗:ゼンショーネットストア

通販サイトのゼンショーネットストアでは、ライバー9名の描き下ろしイラストを使用した、高さ180cmの「のぼり」や「ビッグ缶バッジ2個セット」、「アクリルスタンド(ミニキャラ)」、「マグカップ」の受注販売を行います。

※詳細は、ゼンショーネットストアにて確認ください

人気ライバーのコラボメニューやグッズが登場するコラボキャンペーン!

「ココス×にじさんじ ココに集合!にじいろの美味しさをお届け!」キャンペーンは、全国のココスにて2024年5月21日(火)から7月1日(月)までの開催です。

©ANYCOLOR, Inc.

※画像はイメージです

