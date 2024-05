あなたがあなたにトキメク！H△RREL　体験型自己開花フェス「Unveil ーアンヴェイルー」

H△RRELは、当団体代表でもある占星術エデュケーター・槙本 擁主催のもと、体験型自己開花フェス「Unveil ーアンヴェイルー」を中野セントラルパーク カンファレンスホールにて開催しました。

H△RREL 体験型自己開花フェス「Unveil ーアンヴェイルー」

イベントの様子

一人一人が自分の力で、自分らしい人生を歩んでいけるようになる支援を行う、𝘩△RREL。

当団体代表でもある占星術エデュケーター・槙本 擁主催のもと、体験型自己開花フェス「Unveil ーアンヴェイルー」を2024年5月5日(日)に中野セントラルパーク カンファレンスホールにて開催しました。

【イベントの様子】

会場の様子

今回のテーマは「グランドビューティー」。

「美のフルコースで自律した人生の幕が開く」がコンセプト。

メインイベントでは、似合う服を診断する理論である【顔タイプ診断】を創り上げ、日本顔タイプ診断協会の代表理事も務める岡田 実子さんを特別ゲストとして迎え、「外見からあなたが輝く未来をつくる方法」を開催しました。

また、話し方のプロフェッショナルとして活躍し、国際的カンファレンスである「TEDx」にも出演されたしゃべくり社長 川瀬 翔さんがファシリテーターとして、来場者が能動的に学びや体験に取り組む活気に満ちたイベントを創造しました。

岡田 実子さんの特別講演の様子

川瀬 翔さんのファシリテーションの様子

「グランドビューティー」をテーマとして多様なブースが出展☆

イベントブース

来場者コメント

「自分も美容関係の仕事をしているので学びと刺激が得られました!」

「誘われてきたのですがこんなに楽しいイベントだと思いませんでした!」

「終わった今もワクワクした気持ちが続いてます!」

といった感想をいただきました。

ブース出展者コメント

「来場者の皆様の熱量が高く、本当に多くの方にブースにお越しいただき話が出来ました。」

「ただ出店するだけではなく当日までの間、どうしたらブースが盛り上がるか、より多くのお客様にお越しいただけるかなどを運営スタッフのかたが親身にサポートしてくださったおかげで素晴らしい出展になりました。」

といった声がありました。

【今後の抱負】

槙本 擁の講演の様子

槙本 擁は、「一人一人が自分の力で、自分らしい人生を歩んでいけるようになる支援」をすることを目的として、占星術に留まらず、親子やパートナーシップの在り方についてなど幅広く講演活動やワークショップなどをしてきました。

今後も、このビジョンに基づき、1人でも多くの人が「自分らしさ」を十分に発揮し活躍する社会の創出に尽力します。

「Unveil ーアンヴェイルー」の成功は、この信念がもたらした一例です。

今後も様々なイベントや教育の場を通じてAI時代だからこそ重要になってくる「個性」をそれぞれが見つけ出し、育て、それを社会のなかで活かしながら活躍する人材を育てていくことを約束します。

