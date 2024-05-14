¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¯Å¨¡¦¾®Âô°ìÏº»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿ÏÀ¡ÖÌÂÁö¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÂ»³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬£±£´Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¶âÍ»Ä£¤¬Ï·¸å¤ËÉ¬Í×¤ÊÃùÃß³Û¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÏ·¸å£²£°£°£°Ëü±ßÌäÂê¡×¤¬º£¸å¡¢±ß°Â¤ÈÊª²Á¹â¤Ç£´£°£°£°Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤Ï»öÌ³½ê¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¡ØÊª²Á¾å¾º¤Ç¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÇË½Áö¤·Â³¤±¤Æ£±£±Ç¯¡£Ì¤¤À´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¤º¡¢±ß°Â¡¦Êª²Á¹â¤Ï¹¹¤Ë²ÃÂ®¡£¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢À¯ºö¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¾®Âô»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¾®Âô¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¡ÊÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Î¡Ë£³Ç¯´Ö¤ÎË½Áö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌÂÁö¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¹ñ²È¤ËÍ¿¤¨¤¿Â»³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤Þ¤º°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¯Å¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Àâ¤ò¼çÄ¥¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÊª²Á¹â¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÄÂ¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¹¥½Û´Ä¤¬µ¯¤¤Æ¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£Êª²Á¹â¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÄÂ¾å¤²¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£¤ÎÀ¯ÉÜ¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£