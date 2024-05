日本でも話題となったドラマ『梨泰院クラス』で主人公を演じた、韓国の人気俳優パク・ソジュンさん(35)が12日、イメージキャラクターを務める韓国初のアートテインメントリゾート「パラダイスシティ 」の一日総支配人に就任。イベント参加者の日本人ファン約600人(主催者発表)と交流を深めました。

一日総支配人の就任イベントでファンミーティング「2024パク・ソジュンファンイベント in パラダイスシティ 〜Check-in to Paradise with Seojun〜」を開催したソジュンさん。ファンからの「ソジュン氏〜!」という掛け声で登場すると「みなさんお会いできて光栄です。パク・ソジュンです」と挨拶。大歓声に包まれる中「僕を本当に待っていてくださったんだなと感じました」とファンにメッセージを送りました。



会場では、ソジュンさんの日常や近況に迫るトークコーナーが行われ、最近鑑賞した映画や、よく聴く音楽、さらには好きな食べ物についても明かしました。

ファンから好きな食べ物を聞かれた、ソジュンさんは「スムージー」と回答。「健康のことを考えないといけないので、ビタミンのパウダーやプロテインのパウダー、果物を入れて飲むようにしています」と話しました。

またソジュンさんが、これまでの出演作品で自身が演じてきたキャラクターについて、“もし日本に一緒に旅行に行くならどのキャラクターがいいか”聞かれると「『梨泰院クラス』のパク・セロイです。セロイと一緒に六本木に行きたいです」と笑いを誘いました。

さらに「日本でご飯を食べに行くと、不思議なことに男性の方が気付いて声をかけてくれるんです。あまり男性の方は自分に興味がないのかなと思っていたので、僕のことを知ってくれていてすごく不思議な経験をしました。本当にありがたいと思いました」と日本でのエピソードも笑顔で明かしました。

ファン参加型のクイズ大会では、ソジュンさんの過去のSNS投稿や出演作のセリフなど、本人も不正解となるマニアックすぎるクイズも出題され大盛り上がりを見せました。

最後は、会場で行われた抽選会で、当選した方と2ショット撮影。肩を抱き寄せたり、ハグをしたり、一緒にハートを作ったりとファンサービスで会場からは歓声が上がりました。イベント終了後も参加者全員と順番にグループショットを撮影。ハイタッチをしたり、最後までサービス精神たっぷりのソジュンさんでした。