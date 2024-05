イクタは、「エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロアーラスティック フレンチヘリンボーン」を販売中です。

イクタ「エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロアーラスティック フレンチヘリンボーン」

詳細URL:

フローリング・複合フローリング・床材・突き板のイクタ|銘木フロアー ラスティック フレンチヘリンボーン

創業154年を迎えた老舗のフローリングメーカー、イクタは、「エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロアーラスティック フレンチヘリンボーン」を2024年5月に販売開始。

平行四辺形のパネル型にすることで短時間施工を可能にしたikutaのフレンチヘリンボーンシリーズに突板タイプが新たに仲間入りしました。

フラットな仕上がりがスマートでモダンな空間をつくりあげます。

また、AWラスティック塗装で仕上げ、しっとりとしたマットな風合いに、暗所対応型の最適化複合光触媒による抗ウイルス、抗菌消臭、VOC低減効果をプラスしました。

AWF銘木フロアーラスティック フレンチヘリンボーン

製品基本情報

ラインナップは、アカシア、ウォールナット、ナラの全3種。

サイズは、T12×D303×W1,515mm、入数は右3枚・左3枚入(2.75m2=1坪)/ケース。

価格:16,360円(税別)/平米

詳細:https://ikuta.co.jp/products/premium/preciouswoodfloorrusticherringbone/

3種類のカラーをラインナップ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 突板タイプが仲間入り!イクタ「エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロアーラスティック フレンチヘリンボーン」 appeared first on Dtimes.