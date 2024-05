ビアガーデンで本格スペイン料理！バルデコ 「ELLE HALL Dining」

バルデコは、ビアガーデン「ELLE HALL Dining(エルホールダイニング)名古屋駅西口店」を2024年5月23日(木)〜8月31日(土)の夏季限定でオープンします。

ビアガーデン「ELLE HALL Dining(エルホールダイニング)」

テラス席1

バルデコは、ビアガーデン「ELLE HALL Dining(エルホールダイニング)名古屋駅西口店」を2024年5月23日(木)〜8月31日(土)の夏季限定で中村区椿町10番5号のサン・タウン名駅椿本館8階にオープン☆

■店舗の特徴

広々としたダイニングのほか、屋上にテラス席があり、名古屋駅周辺の景色や夏の空気を感じながら食事が楽しめます。

テラス席はソファスタイルでゆったりと過ごせる空間。

雰囲気抜群で大人のビアガーデンデートにもぴったりです。

テラス席2

■料理の特徴

食事は、いつもとちょっと違うおしゃれ&本格スペイン料理が食べられるコーススタイル。

5,500円(税込)と6,600円(税込)のスパニッシュビアテラスプランを用意されています。

おしゃれな空間に負けないとっておきのスパニッシュコが提供されます。

コースの内容は、色鮮やかな9種の前菜タパスBOXにはじまり、特殊なスライサーで極薄にカットしたふわふわ生ハム、新鮮魚介の白ワイン蒸し、デザートまで堪能できます。

料理

■ドリンクの特徴

ドリンクは、ビールはもちろん、スパークリングワインやカクテルなど女性に人気のメニューも勢揃い。

ビールはグラスの下からビールが出る「トルネードサーバー」を設置しており、自分でドリンクを作ることもできます。

名古屋では珍しい大人なビアガーデンで、おしゃれなドリンクが堪能できます。

土日祝日のランチタイム先着10組限

コースのデザートを“スイーツスタンド”にグレードアップして提供されます。

(※12:00〜15:00の予約の方が対象)

スイーツスタンド

■店舗概要

店舗名 : ELLE HALL Dining(エルホールダイニング)名古屋駅西口店

所在地 : 名古屋市中村区椿町10番5号 サン・タウン名駅椿本館8階

アクセス : 名古屋駅 徒歩5分

TEL : 052-452-2777

FAX番号 : 052-452-2777

URL :

https://www.hotpepper.jp/strJ001169841/

グランドオープン日: 2024年5月23日(木)

営業時間 : 火〜金、祝前日 17:00〜22:30(料理、ドリンクL.O. 20:30)

土、日、祝日 12:00〜22:30(料理、ドリンクL.O. 20:30)

