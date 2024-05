ジェイアール京都伊勢丹に初出店！プリン研究所「スイーツフェスティバル」

PURIの高級プリン専門店「プリン研究所」は、ジェイアール京都伊勢丹(10階 催物場)で開催される「スイーツフェスティバル」に初出店し、『150%プリンソフト』を先行販売します。

プリン研究所「スイーツフェスティバル」初出店!

150%プリンソフト(プレーン)

名称: スイーツフェスティバル

会場: ジェイアール京都伊勢丹 10階 催物場

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

期間: 2024年5月14日(火)〜26日(日)

『プリン研究所』は、原材料、製法など、徹底的にこだわり抜いたお取り寄せ販売専門の高級プリン専門店です。

2023年10月2日には初の実店舗を銀座「イグジットメルサ」内にオープンしました。

最高の状態でお客様にお届けできるよう、オーダーを受けてから製造するという「受注生産」という形態をとっており、牛乳、卵、砂糖のみで作り上げた昔ながらの王道プリンから、1kg 36万円の超高級抹茶を使った濃厚抹茶プリンまで、様々なこだわりプリンが楽しめます。

また、全12種類のソースを用意しており、プリン1つにつきソース2種類を選べます。

まずはそのままプリンだけを一口、素材の良さを感じていただき、そのあといろいろなソースを組み合わせ次第で何百種類もの味を楽しめます。

そんな「プリン研究所」は、2024年5月14日(火)〜26日(日)にジェイアール京都伊勢丹(10階 催物場)で開催される「スイーツフェスティバル」に初出店!

銀座の店舗でもまだ販売されていない『150%プリンソフト』を先行販売します。

150%プリンソフト

●-8℃でプリンそのものを凍らせたソフトクリーム状のプリンの上にミニプリンをトッピング。

原材料にこだわったプリンを製造し、それを液状に加工したものをソフトクリームフリーザーに入れて、プリンそのものを-8℃でソフトクリーム状に絞り出した、過去に類を見ない、「ソフトクリーム状のプリン(100%プリンソフト)」の上に、ソフトクリーム専用に新たにレシピを構築した8℃の小さなプリン(50%プリン)をトッピングしています。

●ミニプリンはプレーン、ピスタチオから選択可能

小さいとはいえ、プリンにはかなりこだわりました。

プレーンには、濃厚で卵白の比率が少ない1個180円の超高級卵「土佐ジローの卵」を使用し、バニラビーンズをたっぷり使用したソフトクリーム専用プリンです。

ピスタチオはシチリア・ブロンテ村産ピスタチオを使用しました。

ブロンテ村は通称「ピスタチオ村」とも呼ばれ、2年に1度しか収穫しない特別な製法で作られています。

甘みと香りが強く、濃厚な味わいなピスタチオをローストし、ペーストにしたものをたっぷり使用しました。

●選べるソースは全12種類!

同店のプリンはプリン1つにカラメルソースなど全12種類のうち2個選べて、味変が楽しめます。

その楽しさをソフトクリームでも体できるように、プリン同様、ソースを2種類選択できるようにしています。

まずはそのまま、そして2種類のソースをかけて、さらにソースを混ぜることで、新しい味に変化し、混ぜ方を変えれば、味の広がりは無限です。

飽きることなく、最後まであっという間になくなってしまいます。

ソース12種類

「スイーツフェスティバル」で販売予定のプリン

●150%プリンソフト「プレーン」「ピスタチオ」 各1,210円(税込)

150%プリンソフト(プレーン)2

150%プリンソフト(ピスタチオ)2

●100%プリンソフト 990円(税込)

100%プリンソフト

●抹茶プリン「おこい」9720円(税込)「おうす」5,400円(税込)

抹茶プリン「おこい」おうす」

茶コンテストで何度も優勝した宇治「寺川大福園」の抹茶を使用。

抹茶プリンを作るためだけに茶道を修道し、工場に茶室を併設して抹茶を点ててからプリンと合わせました。

その味わいはまさに「食べるお抹茶」です。

●真・プリン「かため」「なめらか」 各1,080円(税込)

真・プリン「かため」「なめらか」

店主自ら日本全国を飛び回り、見つけ出した最高の素材をそのまま味わっていただけるシンプルなおいしさを追求したプリンです。

●コーヒープリン「プリンブレンド」1,188円(税込)「スペシャルティ」1,404円(税込)

コーヒープリン「プリンブレンド」「スペシャルティ」

京都「スペシャルティーコーヒーウニール」さんにご協力いただき上質なコーヒーの香りやフルーツのような酸味をそのままプリンで味わっていただくことができます。

●バニラプリン「マダガスカル」「タヒチ」 各1,188円(税込)

バニラの香りは産地で大きく違います。

その違いを知って頂きたくてこのプリンを作りました。

最高グレードのバニラビーンズと生クリームがたっぷり入った濃厚なタイプのプリンです。

●紅茶プリン「アッサム」「アイリッシュモルト」 各1,080円(税込)

世界中の5つ星ホテルなどでよく利用されるドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の紅茶を贅沢に使用したプリンです。

ロンネフェルトティーマイスターにご協力いただき、卵が入ってもしっかり紅茶の香りや味を感じられるよう、通常の3倍以上の茶葉を使用し、特別な温度管理をという特別な抽出法を確立しました。

●生粋〜KISUI〜 1,296円(税込)

生粋〜KISUI〜

国際プリン協会に協力いただき、全国のプリン好きにアンケートを実施。

その後試食会を重ね出来上がったプリン好きのためのプリンです。

つるんと昔ながらの固め食感で、ノンホモ牛乳のクリーム層が濃厚で、隠し味に沖縄県産の海塩を使用しました。

