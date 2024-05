【ライブレポート】ME:I『KCON JAPAN 2024』に出演！「夢のような瞬間でした！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「&ME(ME:I Ver.)」では、トロッコに乗りサインボールを投げる演出も!

ME:Iが、5月11・12日に千葉・幕張メッセおよびZOZOマリンスタジアムで開催された『KCON JAPAN 2024』に出演した。

ME:Iは、12日にZOZOマリンスタジアムで行われた『M COUNTDOWN STAGE』に登場。オープニングのオーディション映像とともにメンバー11名が、当時についての思い出などをコメントし、『KCON JAPAN 2024』だけの特別映像からME:Iのステージはスタート。

VCRが終わると、RANがセンターのリフターで登場。ダンスリーダーの名を知らしめるダンスブレイクを披露し、デビュー後初のZOZOマリンスタジアムでも緊張の見えないパフォーマンスで会場に集まったYOU:ME(ファンの呼称)を盛り上げた。

そして、上手ステージ、下手ステージに続々とメンバーが登場。最後にリーダーのMOMONAがリフターで堂々と登場した。

1曲目は「Click (KOR Ver.)」を披露。ダンスブレイクのかっこいい表情とは打って変わって、メンバーはキュートな表情で会場の観客を沸かせる。

RINONが「これからもME:Iについてきてくれますか?」と投げかけ、MOMONAは「皆さんの近くに行ってみたいと思います!」と煽り、次の曲がスタート。

2曲目は、オーディション課題曲の「&ME(ME:I Ver.)」をパフォーマンス。トロッコに乗りサインボールを投げる演出があり、会場に集まったYOU:MEと心の距離を近づけた。

また、DREAM STAGEでは、コンテストで選ばれた約50人と「LEAP HIGH! (KOR Ver.)」を披露。

青空に桜が舞う映像を背に、白とピンクを基調としたキュートな衣装でパフォーマンスし、「大きなステージをつくることができて夢のような瞬間でした! 本当にありがとうございました!」とDREAM STAGEを締め括った。

ME:I OFFICIAL SITE

https://me-i.jp