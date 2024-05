ロッテから、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』デザインの「キシリトールガム ENJOY CUBEアソートボトル」が、2024年5月21日(火)より期間限定で登場!

『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する「メガミニオン」や「グルー一家」が揃った全5種類のデザインボトルです。

また2024年6月中旬からは、ロッテのモナカアイス「モナ王」ブランドより、ミニオンデザインの「モナ王 バニラ/宇治抹茶」第2弾が販売されます。

ロッテ×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』キシリトールガム ENJOY CUBEアソートボトル

価格:820円前後(税込)

発売日:2024年5月21日(火)※夏秋限定ボトル

内容量:114g

発売地区:全国(遊技場・アミューズメント施設除く)

アニメ映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の公開に先駆けて、「キシリトールガム ENJOY CUBEアソートボトル」ミニオンデザインが登場!

人気の炭酸飲料(ソーダ、グレープソーダ、レモンソーダ)のすっきりした味わいが楽しめるキューブガムのアソートボトルの期間限定ボトルです。

ボトルデザインは「怪盗グルー/ミニオンズ」シリーズ最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する「メガミニオン」や「グルー一家」が揃った全5種、

「グルー一家」がデザインされたボトルは、「グルー」と妻の「ルーシー」、おなじみの三姉妹「マーゴ」「イディス」「アグネス」に、今回の映画が初登場となる「グルーJr.」の姿も見られます。

岩のようなごつごつした見た目の「メガミニオン」デザインのほか、

勢いよく飛び出してきたかのような雄々しい姿の「メガミニオン」、

とんがり頭とマント姿がかわいい「メガミニオン」、

目からビームを出す「メガミニオン」など、「ミニオン」たちのユーモラスな姿が楽しめるボトルデザインになっています。

かわいいデザインを見たり、気分や好みに合わせて味を選んだり、子どもも大人も楽しい気分になれるボトルガムです。

ふた面にも笑顔がまぶしい「ミニオン」が描かれています☆

ロッテ「モナ王 バニラ/宇治抹茶」ミニオンパッケージ第2弾

価格:172円前後(税込)

発売日:2024年6月中旬

※順次切り替えのため、店舗により発売日が異なります

種類別名称:アイスミルク

内容量:160ml

発売地区:全国

映画最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』デザインの「モナ王 バニラ(ミニオン)」「モナ王 宇治抹茶(ミニオン)」第2弾も登場!

映画と連動したパッケージは全部で6種類がラインアップ。

バニラは、「ミニオン」がアイスを楽しんでいる様子が描かれています。

たくさんの「モナ王」をキャビネットに収納する、かわいいデザインにも注目です。

いつも楽しそうな「ミニオン」に、おもわず笑顔になってしまいそうなアートです。

また、宇治抹茶には「メガミニオン」が登場。

目のビームで「モナ王」を半分に割っている、遊び心あふれるアートです。

岩のようになったり空を飛んだりと、迫力満点の「メガミニオン」たちのデザインをパッケージで楽しめます。

様々な「メガミニオン」たちが描かれていて、映画『怪盗グルー/ミニオンズ』にも期待が高まるアート。

パッケージの裏面に隠れているかわいい「ミニオン」を探して遊ぶこともできます。

『怪盗グルー/ミニオンズ』作品概要

世界中で社会現象を巻き起こし記録的な大ヒットが続いているアニメシリーズ。

『怪盗グルーの月泥棒』(2010年)、『怪盗グルーのミニオン危機一発』(2013年)で一躍人気となったバナナが大好物の謎の生物「ミニオン」

『怪盗グルーのミニオン大脱走』(2017年)はシリーズ史上最大のヒットにして、全アニメ映画で年間No.1の座に輝きました。

さらに2022年公開の『ミニオンズ フィーバー』が世界中で大ヒット!

そして、いよいよ2024年7月19日(金)に待望の新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』が劇場公開されます。

その人気は、映画にとどまらず、商品やイベント、ゲームなど多方面に拡大。

欠点だらけで親しみやすく、愛らしくも破壊的な「ミニオン」達のかわいい姿はますます世界中のファンを魅了しています。

親子ムビチケやグッズが当たるキャンペーン

応募期間:

・第1回:2024年5月20日(月)〜6月16日(日)※レシート有効期間は5月20日〜6月12日

・第2回:2024年6月17日(月)〜7月14日(日)※レシート有効期間は6月17日〜7月10日

※キャンペーンは予告なく終了することがあります

賞品・当選者数:

・第1回<ガムを買って応募!>新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』親子ペアムビチケ:500組1000名

・第2回<ガム・アイスを買って応募!>映画オリジナル フードタオル:500名

・第1回、2回共通<ダブルチャンス賞>えらべるPay(1000円相当):850名×2=1700名

応募方法:キャンペーンサイトにアクセスし、対象商品を購入したレシート画像を送り、必要事項を入力して応募

当選発表:当選者へメールで通知

【<ガムを買って応募!>ミニオン新作映画 親子ペアムビチケについて】

応募条件:キシリトールガム対象商品を400円(税込)以上購入したレシートで1口

対象商品:キシリトールガム各種

※一部対象外商品があるため、HPを確認ください

【<ガム・アイスを買って応募!>ミニオン フードタオルついて】

応募条件:キシリトールガム、またはモナ王アイスの対象商品を400円(税込)以上購入したレシートで1口

対象商品:キシリトールガム各種、モナ王各種

※一部対象外商品があるため、HPを確認ください

【<ダブルチャンス賞>えらべるPayについて】

上記キャンペーンに外れた方でもWチャンス賞として「えらべるPay」(1000円相当)をプレゼント

2024年5月20日(月)から「“超”ハチャメチャに楽しもう!ミニオンミッションキャンペーン」を実施!

抽選で新作映画「怪盗グルーのミニオン大変身」親子ペアムビチケや「ミニオン フードタオル」が当たります。

「ミニオン」たちの愛らしくてユーモラスな姿に癒される、ボトルガムとアイスクリームの期間限定パッケージ。

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』デザインの「キシリトールガム ENJOY CUBEアソートボトル」は2024年5月21日(火)より、「モナ王 バニラ(ミニオン)」「モナ王 宇治抹茶(ミニオン)」第2弾は2024年6月中旬より、期間限定で発売です☆

