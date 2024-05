ルミノックス×サバイバリストの人気シリーズにガチ勢向けとエコなモデルが新登場

時には凍った湖に飛び込み、時には広大な砂漠をさまよい、生き抜くためには野生動物や昆虫を食べることもいとわない、元SAS(イギリス陸軍特殊空挺部隊)隊員の冒険家ベア・グリルス。ディスカバリーチャンネルのサバイバル番組やYouTubeで、彼のことを知っている人も多いのではないでしょうか。

そんな世界最強の冒険家と本格派ミリタリーウォッチブランド・ルミノックスがコラボした、人気の“ベア・グリルスコレクション”。MASTERシリーズの「Luminox BEAR GRYLLS SURVIVAL 3740 MASTER SERIES/Ref.3748」(14万1900円)と、ECOシリーズの「Luminox BEAR GRYLLS ECO 3720 ’NO PLANET B’ 3720 SERIES/Ref. 3722.ECO」(6万2700円)の新作2モデルが仲間入りしました!

ストラップにコンパスが付属した「Ref.3748」は、素材に軽量かつ堅牢なCARBONOX+を採用し、300m防水を備えた、“ベア・グリルスコレクション”で最高スペックを誇るサバイバルウォッチ。ケース径は45mmで、逆回転防止ベゼルを備えています。

文字板と時・分針先端のシルバーカラーが、ベア・グリルスのイメージカラーであるオレンジと絶妙にマッチ。文字板にはベア・グリルスのロゴ。そしてベゼルの内側にはSOSのモールス信号である「…---…」表記を配置。リュウズのオレンジがワンポイントのアクセントに。

また、ルミノックスを象徴する自己発光システムの“ルミノックス・ライト・テクノロジー(LLT)”を採用していて、インデックスや針に発光チューブを18個も搭載。夜間や洞窟などの暗闇でも、ばっちり時刻を確認することが可能です。

ケースバックに目を向けると、そこにはベア・グリルスのサインとともに、彼の信念である『NEVER GIVE UP』の文字を堂々と刻印。ベア・グリルスに「あきらめるな!」といわれているようで、見れば勇気が湧いてくるはず!

「Ref. 3722.ECO」は再生素材を製造しているスイスの企業“#tide”と提携し、ストラップとケースに海洋プラスチックを100%再利用して作られたサステナブルな1本。この時計1本につき約3本の500mlペットボトルが海からなくなり、プラスチック廃棄物とその環境への影響も削減されるそうです。

最新モデルの「Ref. 3722.ECO」は“ECOシリーズ”初のブラックケースを採用。シンプルなデザインの中にリューズのオレンジがインパクトを放ちます。

また、文字板には『NO PLANET B』、ストラップの内側には『I USED TO BE A BOTTLE』というメッセージが記されており、日に日に増えていく海のプラスチックごみの深刻さを、時計を着けるたびに改めて思い起こさせてくれます。

ケースバックには“ルミノックス”、“ベア・グリルス”、“#tide”のロゴが並びます。それぞれのモットーである『EVERY SECOND COUNTS』、『NEVER GIVE UP』の刻印も。なお、当モデルもインデックスと針にはLLTを採用。ケース径は42mmで、200m防水を備えています。

ベア・グリルスの熱い想いが乗ったタフなコラボモデル。両モデルとも防水性をしっかり備えているので、アウトドアやウォータアクティビティなど、春夏レジャーのお供にも!

>> ルミノックス「Ref.3748」

