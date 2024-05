FANTASTIC◇CIRCUSが5月31日(金)23:59まで、『BEST SINGLES 2001ー2004 / AGAIN 2024』を収録したBlu-rayを完全受注生産にて発売する。さらに60分限定の東名阪ツアー『改 / 残像60min EDITION』を開催することを発表した。

2005年に活動を停止したロックバンド、FANATIC◇CRISIS(ファナティック クライシス)の石月努(Vo)、kazuya(Gt)、SHUN.(Gt)の3人が2019年11月に「FANTASTIC◇CIRCUS」(ファンタスティック サーカス)として再編成し活動を開始。2022年5月14日に日比谷野外大音楽堂でのライブを成功させ、昨年3月にはベスト盤『TENSEISM BEST SINGLES【1997-2000】』をワーナーミュージック・ジャパンよりリリース。同作を引っ提げて、4月から5月にかけて30周年記念ツアー『tour THE END OF 30th BOYS 2023』を行った。

今年2月には『BEST SINGLES 2001ー2004 / AGAIN 2024』をリリースし、Zepp Shinjukuにて同盟のリリース記念ライブを実施。再編成後初となる対バンイベントに出演し、ライブBlu-rayをリリースするなど活動が活発になっていく中で、Live house tour2024『改 / 残像60min EDITION』を開催する。同ツアーは、FANTASTIC◇CIRCUS初の60分限定のLIVEになり、インディーズ時代の楽曲を中心としたライブ構成となりる。1日2公演、東名阪全く違ったコンセプトで開催するとのこと。

チケットはイープラスにて、5月6日(木)20:00からプレオーダー受付開始。