ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米生産者物価指数（PPI）（4月）

予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.1% 前回 2.1%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.3% 前回 2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



カナダ卸売売上高（3月）

予想 -1.2% 前回 0.0%（前月比)



21:45

シュナーベルECB理事、科学会議出席



22:10

クックFRB理事、NY連銀主催イベントで金融機関について講演



23:00

パウエルFRB議長、クノット・オランダ中銀総裁、オランダ外国銀行協会で講演（質疑応答あり）



15日

0:30 米1年物入札（460億ドル）



豪財務相、来年度予算案発表

バイデン米大統領、米投資と雇用について演説 対中関税強化も発表

EU財務相理事会

OPEC月報



※予定は変更されることがあります。

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