21:30　
米生産者物価指数（PPI）（4月）
予想　0.4%　前回　0.2%（前月比)　
予想　2.1%　前回　2.1%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　2.3%　前回　2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

カナダ卸売売上高（3月）
予想　-1.2%　前回　0.0%（前月比)

21:45　
シュナーベルECB理事、科学会議出席

22:10　
クックFRB理事、NY連銀主催イベントで金融機関について講演

23:00　
パウエルFRB議長、クノット・オランダ中銀総裁、オランダ外国銀行協会で講演（質疑応答あり）

15日
0:30　米1年物入札（460億ドル）

豪財務相、来年度予算案発表
バイデン米大統領、米投資と雇用について演説　対中関税強化も発表
EU財務相理事会
OPEC月報

※予定は変更されることがあります。