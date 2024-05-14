ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米生産者物価指数（PPI）（4月）
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.1% 前回 2.1%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.3% 前回 2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
カナダ卸売売上高（3月）
予想 -1.2% 前回 0.0%（前月比)
21:45
シュナーベルECB理事、科学会議出席
22:10
クックFRB理事、NY連銀主催イベントで金融機関について講演
23:00
パウエルFRB議長、クノット・オランダ中銀総裁、オランダ外国銀行協会で講演（質疑応答あり）
15日
0:30 米1年物入札（460億ドル）
豪財務相、来年度予算案発表
バイデン米大統領、米投資と雇用について演説 対中関税強化も発表
EU財務相理事会
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。
米生産者物価指数（PPI）（4月）
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.1% 前回 2.1%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.3% 前回 2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
カナダ卸売売上高（3月）
予想 -1.2% 前回 0.0%（前月比)
21:45
シュナーベルECB理事、科学会議出席
22:10
クックFRB理事、NY連銀主催イベントで金融機関について講演
23:00
パウエルFRB議長、クノット・オランダ中銀総裁、オランダ外国銀行協会で講演（質疑応答あり）
15日
0:30 米1年物入札（460億ドル）
豪財務相、来年度予算案発表
バイデン米大統領、米投資と雇用について演説 対中関税強化も発表
EU財務相理事会
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。