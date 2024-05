NewJeans ダニエル、単独MCを務める「KOREA ON STAGE」イメージカットを公開

NewJeansのダニエルが国宝級のビジュアル見せつけた。韓国国家遺産庁が主催し、国家遺産振興院とKBS韓国放送が主管する「2024 KOREA ON STAGE - NEW GENERATION」(以下、「KOREA ON STAGE」)が5月21日午後7時30分、景福宮興礼門前の特設ステージで開催される。KBSは13日、単独MCを務めるダニエルのイメージカットを公開した。

まず、ポスターの中には雄大で美しい勤政殿(クンジョンジョン)が写っており、感動を与える。そして、ダニエルはふんわりとした純白の韓服を着ている。夜を背景に輝く勤政殿とダニエルの優雅な魅力が調和し、韓国の美しさをより一層際立たせる。今回の「KOREA ON STAGE」にはMCのダニエルが所属するNewJeansをはじめ、キム・ソヒョン、ソン・ジュンホ&ミュージカル「明成皇后」チーム、チョン・ソンファ&ミュージカル「英雄」チーム、ソン・ガイン、チャン・ミンホ、元SISTARのヒョリン、チェ・ユリ、fromis_9、ATBO、ALL(H)OURS、DeepNDapなど韓国最高のアーティストたちが出演し、圧倒的なスケールのステージを披露する予定だ。韓国で今月21日午後11時25分にKBS 2TVで放送され、KBSワールドを通じて142ヶ国で放送される。傍聴は「KOREA ON STAGE」のウェブサイトで申し込みできる。