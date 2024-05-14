LDH、2つの豪華イベント開催決定 三代目JSB・GENERATIONSメンバーらの熾烈な戦い開幕へ 【日程・会場・出場メンバー一覧】
【モデルプレス＝2024/05/14】LDHのデジタルコミュニケーションサービス「CL（読み：シーエル）」にて、8月14日〜8月21日の1週間「CL 4th Anniversary Special Week」を開催することが決定。さらに目玉となる2つの有観客イベントを実施することが発表された。
【写真】退社の関口メンディーへ「正直ムカついてます」メンバーの率直な思い
「CL」の提供開始から今年で4周年。アップデートを重ねながら毎年生放送をお届けしてきたCL Anniversaryが今年は大幅リニューアル。Special Weekの幕開け、8月14日は「LDH CLUB CHAMPIONSHIP〜PLAY 4 VICTORY〜」を開催。2023年に開催した「LDH DREAM MATCH！！中目黒リュージーズ vs LDH ESPERANZA」が新たに2つのチームを迎え、【LDH草野球チーム】中目黒リュージーズ 、【LDHサッカーチーム】LDH ESPERANZA、【LDHバスケットボール部】NAKAME Lemon Stealerz、【LDHゴルフ部】LDH FULL SWING CLUBの4つのLDHスポーツチームで熱いバトルが繰り広げられる。オープニングアクトやハーフタイムショーでは、LDHアーティストによるライブパフォーマンスも予定している。
そしてSpecial Week 最終日8月21日は「DODGEBALL KINGDOM〜THE 2ND SEASON〜」が開催決定。2020年にJr.EXILE世代総当たりで熾烈な戦いを繰り広げたDODGEBALL KINGDOMが帰ってくる。今年はPSYCHIC FEVER ・NEO EXILEの4グループが参戦し、勝ち上がったグループが初代王者のBALLISTIK BOYZに挑む。果たして二代目王者に輝くのはどのグループか。（modelpress編集部）
＜開催日時＞
2024年8月14日（水）
開場15：00／開演16：00（20：00終演予定）
＜場所＞
LaLa arena TOKYO-BAY（千葉）
＜チケット料金＞
6,600円（税込）
・CLプレミアム抽選予約
申込み期間：5月16日（木）15：00〜5月21日（火）23：00
枚数制限：最大4枚まで申込み可能
※CLプレミアム抽選予約は「CLプレミアムPLUS会員」「CLプレミアム会員」対象
＜出場予定メンバー＞
【LDH草野球チーム】中目黒リュージーズ
今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）
EXILE MAKIDAI（EXILE／PKCZ®）
EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）
ELLY／CrazyBoy（三代目 J SOUL BROTHERS）
KUBO-C（DOBERMAN INFINITY）
GS（DOBERMAN INFINITY）
数原龍友（GENERATIONS）
八木将康（劇団EXILE）
神谷健太（THE RAMPAGE）
与那嶺瑠唯（THE RAMPAGE）
川村壱馬（THE RAMPAGE）
DEEP KEISEI（DEEP／DEEP SQUAD）
深堀未来（BALLISTIK BOYZ）
奥田力也（BALLISTIK BOYZ）
SUZUKI（DEEP SQUAD／WOLF HOWL HARMONY）
エイロン（THE JET BOY BANGERZ）
Jr Twiggz "KTR"（RAG POUND）
Kid Twiggz "TOMO"（RAG POUND）
【LDHサッカーチーム】LDH ESPERANZA
ラモス瑠偉
瀬口黎弥（FANTASTICS）
砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS／PKCZ®）
片寄涼太（GENERATIONS）
中務裕太（GENERATIONS）
RIKU（THE RAMPAGE）
神谷健太（THE RAMPAGE）
鈴木昂秀（THE RAMPAGE）
中西椋雅（PSYCHIC FEVER）
小野塚勇人（劇団EXILE）
櫻井佑樹（劇団EXILE）
宇原雄飛（DEEP SQUAD/THE JET BOY BANGERZ）
RYOJI（DEEP SQUAD/WOLF HOWL HARMONY）
GHEE（WOLF HOWL HARMONY）
HIROTO（WOLF HOWL HARMONY）
Soulja Twiggz "SHOOT"（RAG POUND）
Baby Twiggz "SHUN"（RAG POUND）
General Twiggz "KC"（RAG POUND）
夫松健介（KID PHENOMENON）
山本光汰（KID PHENOMENON）
佐藤蒼⻁（THE JET BOY BANGERZ）
iLL Twiggz "KISHIN"（RAG POUND）
【LDHバスケットボール部】NAKAME Lemon Stealerz
DEEP TAKA（DEEP／DEEP SQUAD）
SWAY（劇団EXILE／DOBERMAN INFINITY）
LIKIYA（THE RAMPAGE）
神谷健太（THE RAMPAGE）
吉野北人（THE RAMPAGE）
日郄竜太（BALLISTIK BOYZ）
JIMMY（PSYCHIC FEVER）
佐藤峻乃介（KID PHENOMENON）
石川晃多（THE JET BOY BANGERZ）
中村碧（THE JET BOY BANGERZ）
Twiggz”JUN”（RAG POUND）
【LDHゴルフ部】LDH FULL SWING CLUB
山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）
松本利夫（EXILE）
小澤雄太（劇団EXILE）
八木将康（劇団EXILE）
KUBO-C（DOBERMAN INFINITY）
GS（DOBERMAN INFINITY）
武知海青（THE RAMPAGE）
深堀未来（BALLISTIK BOYZ）
奥田力也（BALLISTIK BOYZ）
砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
DEEP KEISEI（DEEP／DEEP SQUAD）
DEEP YUICHIRO（DEEP／DEEP SQUAD）
片寄涼太（GENERATIONS）
山田晃大（LIL LEAGUE）
遠藤翼空（KID PHENOMENON）
※小澤雄太は途中参加
※入部予定のメンバーも含む
※出場者は予告なく増減する可能性がある
＜開催日時＞
2024年8月21日（水）
開場14：00／開演15：00（19：00終演予定）
＜場所＞
アリーナ立川立飛（東京）
＜チケット料金＞
2,750円（税込）
CLプレミアム抽選予約
申込み期間：5月16日（木）15：00〜5月21日（火）23：00
枚数制限：最大4枚まで申込み可能
※CLプレミアム抽選予約は「CLプレミアムPLUS会員」「CLプレミアム会員」対象
＜出場予定メンバー＞
BALLISTIK BOYZ
PSYCHIC FEVER
LIL LEAGUE
KID PHENOMENON
WOLF HOWL HARMONY
THE JET BOY BANGERZ
※出場者は予告なく増減する可能性がある
【Not Sponsored 記事】
【写真】退社の関口メンディーへ「正直ムカついてます」メンバーの率直な思い
◆LDH、豪華有観客イベント開催決定
「CL」の提供開始から今年で4周年。アップデートを重ねながら毎年生放送をお届けしてきたCL Anniversaryが今年は大幅リニューアル。Special Weekの幕開け、8月14日は「LDH CLUB CHAMPIONSHIP〜PLAY 4 VICTORY〜」を開催。2023年に開催した「LDH DREAM MATCH！！中目黒リュージーズ vs LDH ESPERANZA」が新たに2つのチームを迎え、【LDH草野球チーム】中目黒リュージーズ 、【LDHサッカーチーム】LDH ESPERANZA、【LDHバスケットボール部】NAKAME Lemon Stealerz、【LDHゴルフ部】LDH FULL SWING CLUBの4つのLDHスポーツチームで熱いバトルが繰り広げられる。オープニングアクトやハーフタイムショーでは、LDHアーティストによるライブパフォーマンスも予定している。
◆「LDH CLUB CHAMPIONSHIP〜PLAY 4 VICTORY〜」
＜開催日時＞
2024年8月14日（水）
開場15：00／開演16：00（20：00終演予定）
＜場所＞
LaLa arena TOKYO-BAY（千葉）
＜チケット料金＞
6,600円（税込）
・CLプレミアム抽選予約
申込み期間：5月16日（木）15：00〜5月21日（火）23：00
枚数制限：最大4枚まで申込み可能
※CLプレミアム抽選予約は「CLプレミアムPLUS会員」「CLプレミアム会員」対象
＜出場予定メンバー＞
【LDH草野球チーム】中目黒リュージーズ
今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）
EXILE MAKIDAI（EXILE／PKCZ®）
EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）
ELLY／CrazyBoy（三代目 J SOUL BROTHERS）
KUBO-C（DOBERMAN INFINITY）
GS（DOBERMAN INFINITY）
数原龍友（GENERATIONS）
八木将康（劇団EXILE）
神谷健太（THE RAMPAGE）
与那嶺瑠唯（THE RAMPAGE）
川村壱馬（THE RAMPAGE）
DEEP KEISEI（DEEP／DEEP SQUAD）
深堀未来（BALLISTIK BOYZ）
奥田力也（BALLISTIK BOYZ）
SUZUKI（DEEP SQUAD／WOLF HOWL HARMONY）
エイロン（THE JET BOY BANGERZ）
Jr Twiggz "KTR"（RAG POUND）
Kid Twiggz "TOMO"（RAG POUND）
【LDHサッカーチーム】LDH ESPERANZA
ラモス瑠偉
瀬口黎弥（FANTASTICS）
砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS／PKCZ®）
片寄涼太（GENERATIONS）
中務裕太（GENERATIONS）
RIKU（THE RAMPAGE）
神谷健太（THE RAMPAGE）
鈴木昂秀（THE RAMPAGE）
中西椋雅（PSYCHIC FEVER）
小野塚勇人（劇団EXILE）
櫻井佑樹（劇団EXILE）
宇原雄飛（DEEP SQUAD/THE JET BOY BANGERZ）
RYOJI（DEEP SQUAD/WOLF HOWL HARMONY）
GHEE（WOLF HOWL HARMONY）
HIROTO（WOLF HOWL HARMONY）
Soulja Twiggz "SHOOT"（RAG POUND）
Baby Twiggz "SHUN"（RAG POUND）
General Twiggz "KC"（RAG POUND）
夫松健介（KID PHENOMENON）
山本光汰（KID PHENOMENON）
佐藤蒼⻁（THE JET BOY BANGERZ）
iLL Twiggz "KISHIN"（RAG POUND）
【LDHバスケットボール部】NAKAME Lemon Stealerz
DEEP TAKA（DEEP／DEEP SQUAD）
SWAY（劇団EXILE／DOBERMAN INFINITY）
LIKIYA（THE RAMPAGE）
神谷健太（THE RAMPAGE）
吉野北人（THE RAMPAGE）
日郄竜太（BALLISTIK BOYZ）
JIMMY（PSYCHIC FEVER）
佐藤峻乃介（KID PHENOMENON）
石川晃多（THE JET BOY BANGERZ）
中村碧（THE JET BOY BANGERZ）
Twiggz”JUN”（RAG POUND）
【LDHゴルフ部】LDH FULL SWING CLUB
山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）
松本利夫（EXILE）
小澤雄太（劇団EXILE）
八木将康（劇団EXILE）
KUBO-C（DOBERMAN INFINITY）
GS（DOBERMAN INFINITY）
武知海青（THE RAMPAGE）
深堀未来（BALLISTIK BOYZ）
奥田力也（BALLISTIK BOYZ）
砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
DEEP KEISEI（DEEP／DEEP SQUAD）
DEEP YUICHIRO（DEEP／DEEP SQUAD）
片寄涼太（GENERATIONS）
山田晃大（LIL LEAGUE）
遠藤翼空（KID PHENOMENON）
※小澤雄太は途中参加
※入部予定のメンバーも含む
※出場者は予告なく増減する可能性がある
◆「DODGEBALL KINGDOM〜THE 2ND SEASON〜」概要
＜開催日時＞
2024年8月21日（水）
開場14：00／開演15：00（19：00終演予定）
＜場所＞
アリーナ立川立飛（東京）
＜チケット料金＞
2,750円（税込）
CLプレミアム抽選予約
申込み期間：5月16日（木）15：00〜5月21日（火）23：00
枚数制限：最大4枚まで申込み可能
※CLプレミアム抽選予約は「CLプレミアムPLUS会員」「CLプレミアム会員」対象
＜出場予定メンバー＞
BALLISTIK BOYZ
PSYCHIC FEVER
LIL LEAGUE
KID PHENOMENON
WOLF HOWL HARMONY
THE JET BOY BANGERZ
※出場者は予告なく増減する可能性がある
【Not Sponsored 記事】