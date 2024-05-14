FANTASTIC◇CIRCUS、インディーズ楽曲中心のコンセプトツアーを今秋開催＋Zepp Shinjuku公演を映像作品化
FANTASTIC◇CIRCUSが9月より、東名阪ライヴハウスツアー＜Live house tour2024【改 / 残像60min EDITION】＞を開催することが発表となった。
◆FANTASTIC♢CIRCUS 画像
同ツアーは、インディーズ時代の楽曲を中心にセットリストが構成されるとのこと。また、ライブハウスにて60分間限定で1日2公演。東名阪全く異なるコンセプトのステージになることも予告されている。9月28日の大阪・OSAKA MUSE公演は＜改 / 太陽の虜＞、9月29日の名古屋・Electric Lady Land公演は＜改 / MASK＞、10月5日の東京・Veats Shibuya公演は＜改 / MARBLE＞が各公演タイトルとなる。チケットの先行受付は5月16日(木)20:00より。
■ライヴBlu-ray『BEST SINGLES 2001-2004 / AGAIN 2024＠ZEPP SHINJUKU 2023.3.10』
受付／入金期限：2024年5月31日(金)23:59まで
発送予定：2024年7月上旬
https://fantasticcircus-store.com/products/detail/15
■＜Live house tour2024【改 / 残像60min EDITION】＞
09月28日(土) 大阪・OSAKA MUSE
・DAY：open15:00 / start15:30
・NIGHT：open17:30 / start18:00
（問）OSAKA MUSE 06-6245-5389
【改 / MASK】
09月29日(日) 愛知・Electric Lady Land
・DAY：open15:00 / start15:30
・NIGHT：open17:30 / start18:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
【改 / MARBLE】
10月05日(土) 東京・Veats Shibuya
・DAY：open14:45 / start15:30
・NIGHT：open17:30 / start18:15
（問）Veats Shibuya 03-5467-6390
▼チケット
前売り \6,500-(税込 / ドリンク代別)
※年齢制限：3歳以上有料。2歳以下入場不可
一般発売：8/10(土)10:00〜
【先行受付 / プレオーダーURL】
受付期間：5/16(木) 20:00〜5/26(日) 23:59
大阪公演 1部：https://eplus.jp/sf/detail/4101480001-P0030001
大阪公演 2部：https://eplus.jp/sf/detail/4101500001-P0030001
愛知公演(1部・2部共通)：https://eplus.jp/fantasticcircus/
東京公演(1部・2部共通)：https://eplus.jp/sf/detail/4101150001-P0030001
■ライブ＜Shinjuku ReNY 10th presents FANTASTIC◇CIRCUS【PERFECT UNSTABLE SHOW】＞
open18:00 / start18:30
▼チケット
前売り \8,800-(税込)
※ドリンク代別
※年齢制限：3歳以上有料(2歳未満入場不可)
一般発売：2024年8月3日(土)10:00〜
（問）新宿ReNY 03-5990-5561
関連リンク
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