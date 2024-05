サーティワンより、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のアイスクリーム「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」が登場!

2024年5月31日(金)より販売される第1弾では、「しろくま」「とかげ」「とんかつ」を飾った3種のハッピーフレンズがラインナップされます。

サーティワン「ハッピーフレンズすみっコぐらし」

価格:各560円

第1弾期間:2024年5月31日(金)〜 7月31日(水)

第2弾期間:2024年8月1日(木)〜9月30日(月)

好きなスモールサイズのアイスクリームにホイップクリームやカラースプレーをトッピングし、かわいいキャラクターのチョコレートをのせた「ハッピーフレンズ」シリーズ。

そんな「ハッピーフレンズ」に、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」が登場!

第1弾では、「しろくま」、「とかげ」、「とんかつ」の3種のアイスクリームが販売されます。

「みにっコ」のかわいいピックや、シール付きスリーブ付きです☆

しろくま

つぶらな瞳がかわいい「しろくま」のアイスクリーム。

「しろくま」の荷物である「ふろしき」のピックが付いています。

とかげ

実は恐竜の生き残りである「とかげ」のアイスクリーム。

にっこりとほほえむ「にせつむり」のピック付きです。

とんかつ

チョコレートでできた「とんかつ」と「えびふらいのしっぽ」のピックを飾ったハッピーフレンズ。

スモールサイズのアイスクリームを、カラースプレー、ホイップなどでデコレーションしたかわいい見た目のスイーツです。

「すみっコぐらし」シール付きスリーブ

「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」を注文すると、4種類のシール付きスリーブがランダムで提供されます。

白の背景のスリーブは、「しろくま」「とかげ」「ねこ」「ぺんぎん?」「とんかつ」「たぴおか」が、サーティワンのアイスクリームを食べているデザイン。

黄色の背景のスリーブでは、「すみっコ」たちが「みにっコ」たちと一緒にサーティワンのアイスクリームを食べています。

ピンクのスリーブは、「すみっコ」たちの日常を覗いたようなイラストです。

ソースを持った「とんかつ」や、マグカップに入った「たぴおか」、おにぎりを食べる「ねこ」、魚を持った「とかげ」、「ぺんぎん?」などのキャラクターデザインです。

ブルーのスリーブには、「しろくま」「とかげ」「とんかつ」「ぺんぎん?」「ねこ」が集合したイラスト3つが描かれています。

「すずめ」や「ほこり」などの「みにっコ」たちも散りばめられたアートがかわいい!

スリーブのシールを使って様々なデコレーションを楽しめます。

「しろくま」「とかげ」「とんかつ」のチョコレートをトッピングしたハッピーフレンズが登場。

サーティワンの「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」第1弾は、2024年5月31日(金)より発売です☆

※税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です。(税抜価格は異なります)

※一部店舗では価格が異なります。

