先月最終話を迎え、世界中で大ヒットを記録している「SHOGUN 将軍」(日本ではディズニープラスの「スター」にて配信中)。

主演の真田広之がプロデュースにも加わり、ハリウッドの製作陣が壮大なスケールで描いた本ドラマ。ジェームズ・クラベルのベストセラーを原作に、徳川家康や三浦按針ことウィリアム・アダムスといった日本史上の人物にインスパイアされた登場人物が、関ヶ原の戦い前夜をモチーフにした権謀術数の渦巻く時代を生きる物語だ。

戦乱の時代に翻弄され、日本に漂着したイギリス人航海士ジョン・ブラックソーン(演:コズモ・ジャーヴィス)の妻となる女性・宇佐見藤を演じ、その演技力で海外からも熱い注目を集める女優・穂志もえかに、撮影現場の舞台裏や印象的なシーンなどについて話を聞いた。(全3回の2回目/1回目、3回目を読む)

◆ ◆ ◆

最初の撮影で思わぬハプニングが

――バンクーバーの撮影現場で一番大変だった出来事を教えていただけますか。

穂志 最初の撮影ですごくバタバタしたのが大変でしたね。私、危うく全然違う髪型になりそうだったんですよ。

撮影が始まる前に、かつら合わせがあって。その時に、日本からスーパーバイザーとして来てくださった高嵜(光代)さんやカナダのヘアチームのチーフを含めたメンバーが確認して「よし、これで行こう」と髪型が決まったんです。



©2024 Disney and its related entities Courtesy of FX Networks

でも、撮影開始の当日、担当の方にしていただいた髪型が違ったんです。私が「ヘアフィッティングの時と違うみたい」って伝えたら、ランチ後に直すよって言われて、それでオッケーって思って待っていたらADさんに「もう撮影行くよ」って言われて。

「え! 髪型が違うよ」ってなって、急いで高嵜さんにも来ていただいたんですが、すぐに髪型ができるわけではなく。他のスタッフさんたちからしたら、私たちが何をやっているか分からないまま待たされているから、フラストレーションもたまってしまっていて。「これ以上かかるなら今日はもう撮影はできない」と言われたのを覚えています。

凄い勢いで鬘を直してもらいながら、その時は通訳さんを通してですけど、一から事情を説明して「これは必要なことなんだ」と必死に伝えました。誰かが代わりに説明してくれたり、全部を察してもらえたりするわけじゃない。自分にとって大事なことは、俳優がきちんと主張をしなきゃいけないっていうのを感じましたね。

――いきなりの試練でしたね。

穂志 もうバタバタしていて、髪型が出来上がった瞬間にセットに連れていかれて。最初に撮ったのは、第1話の藤が赤ちゃんを抱えて自害しようとしているシーンなんですけれど。とにかく時間がなかったので、落ち着く間もないまま赤ちゃんを渡されて。

私、カメラが回っているのかリハーサルなのか分かんなくて、鞠子役のアンナ・サワイに「これ本番? カメラ回ってる?」って聞いたら「うん」って頷くから、そこでどうにか自分の中でスイッチを入れて、演じ切ったっていうのがあのシーンです。

――あのシーンがそんな状況で撮られたものだとは思いませんでした。

穂志 しっかり事前に準備していたので、悔いが残る演技にならなかったのは良かったです。いい経験とは言い切れない部分もありますけど、そんな状況でもやり切れたことは、役者としての自信に繋がったかもしれません。

一番印象的な“初めて2人きりになったシーン”

――穂志さんが演じた中で、一番印象的なシーンはどの場面でしょうか。

穂志 どれも大切なシーンですけれど、最終話(10話)が印象的ですね。

ネタバレになってしまうんですけれど、藤が按針に尼になることを告げるシーンがあり、そこで藤が「Yes, 尼」と一言だけ英語を話しますが、あのYesは私のアドリブでした。ブラックソーン役のコズモの自由なお芝居に影響を受けて、トライしてみたら、監督のフレッド(・トーイ)が気に入ってくれて採用になりました。

あとはやっぱり私にとってのラストシーンですね。藤とブラックソーンが一緒に舟に乗って、湖に前の夫と息子の遺骨を散骨する。散骨という文化を藤がブラックソーンに教えてもらって、ブラックソーンも鞠子の十字架を湖に収めて、舟の上で一緒に泣く。

このシーンは、私たち2人だけが小舟に乗って、離れた別の船から撮影するという形でした。撮影の時に舟の下からどんどん水が入ってきて、着物の裾は膝くらいまでびしょ濡れになり、沈没するんじゃないかと不安になったり(笑)。そういうところも記憶に残っていますね。他にも話せば色々面白エピソードがあるシーンなのですが。

でも、このシーンが印象的な一番の理由は、そこで初めてコズモと私が完全に二人きりになったからなんです。それまでは夫婦役とはいえ常にスタッフが周りにいましたけれど、このシーンは舟に乗っているのは私たちだけで、他には誰もいなかったので、あれは貴重な時間だったというか、良かったなと思っています。

――なんだかロマンチックです。

穂志 この湖のシーンを撮ったのが、私が撮影に参加する最後の日だったんです。この日は、あんまり言いたくないくらい大事な思い出があって。

撮影が終わって、私が日本のように「オールアップです」みたいな挨拶をしたんですけれど、その後でコズモが駆け寄ってくれて。日本でいう割本のような一日の撮影スケジュールが書かれた紙があるんですけれど、それを破った裏に私への手紙を書いて渡してくれたんです。

私とコズモのあいだで交わした言葉は決して多くはなかったですけれど、私たちの間でもお互いに対して何か感じているものがあったんだなって手紙を読んでも感じましたし、とても大切な宝物になっています。

真田広之から学んだプロフェッショナリズム

――バンクーバーでは他のキャストとどのようなかかわりがありましたか。

穂志 ちょうどコロナが流行っていた時期なので、人によっては外出を避けている方もいらっしゃいましたけれど、日本人のキャストとは結構仲良くさせていただいていましたね。

真田広之さんにも、公私ともにかなりよくしていただきました。現場での真田さんは私たちに何の壁も作らず接してくださり、伸び伸びと演じられる環境を作ってくださりました。一方で、ご自身に対しては果てしない厳しさを持っていらっしゃることを常に感じていました。

また真田さんは主演の吉井虎永役としてしっかり出ていたかと思えば、自分の出番が終わるとサッと着替えて気が付いたらプロデューサーとして真っ黒の服でスタッフさんに紛れているときもあって。全てのシーンをチェックされていましたし、真田さんを見て、世界に通用するプロフェッショナルな姿勢というものを学びました。

――穂志さんも真田さんのようにハリウッドで活動したいという気持ちはありますか?

穂志 またハリウッドでできれば、という気持ちはもちろんありますけれど、私にとってはあまりどこの国かというのは関係なくて。日本であれ、アジアであれ、ヨーロッパであれ、アメリカであれ、私のことを必要としている、面白いことをやっている場所に縁があれば、世界中どこにでも飛んでいくっていう気持ちです。

