玄光社は、「ガガイモ画集」を5月31日に発売する。価格は2,860円。

本商品は、漫画家・イラストレーターのガガイモ氏による初の画集。描きおろしから「黒髪メイド」「軟体女子」「水を操る」「猫耳メイドビキニ」「手動Tバック」シリーズまで、ポップで美麗なアナログ絵の黒髪美少女が満載となっている。

A4判・160ページの大ボリューム仕様。巻末にはペン画によるメイドイラストのメイキング、資料やインタビューも掲載される。

さらに、本書の発売を記念し、5月29日から京都・ILLUST GALLERY TOLALA、6月22日から原宿・ACG_Laboにて原画展が開催。作品集のほか、原画やグッズの販売、サイン会も行われる。

「ガガイモ画集」概要

仕様:A4判・160ページ

イベント情報

ガガイモ画集 出版記念原画展「黒網美人」

開催日時:5月29日~6月9日 12時~18時

開催場所:ILLUST GALLERY TOLALA KYOTO

入場料:500円入場特典付 ※18歳未満無料(グッズ購入特典付)

サイン会:6月1日、6月9日

□ガガイモ画集 出版記念原画展「黒網美人」のページ

「ガガイモ画集」発売記念イラスト展

開催日時:6月22日~7月1日 12時~20時 ※水曜定休

開催場所:ACG_Labo

入場料:無料

□「ガガイモ画集」発売記念イラスト展のページ

