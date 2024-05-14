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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年5月10日9時から5月14日23時59分まで「Fashion×レジャータイムセール祭り」を開催中。

現在、リアルな臨場感と没入感を実現したPS5向け純正ワイヤレスコントローラー「DualSense」や、2024年5月23日発売予定のNintendo Switch新作ソフト『ペーパーマリオRPG』など、PS5やSwitch、Xbox Series Xを快適にプレイするために欲しいアイテムがお買い得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年5月14日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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ゲームと連動したリアルな振動で圧倒的な臨場感と没入感を実現。PS5向け純正コントローラー「DualSense」が10％オフ

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【純正品】縦置きスタンド(CFI-ZVS1P) 2,898円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

Switch＆Xbox向け純正コントローラーもスーパープライスで登場。家族や友達と対戦や協力プレイを楽しもう！

【任天堂純正品】Nintendo Switch Proコントローラー 6,973円 （9%オフ＆ポイント4倍） Amazonで見る PR PR

【Nintendo Switch対応】ホリパッド for Nintendo Switch 2,618円 （20%オフ＆ポイント4倍） Amazonで見る PR PR

【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド for Nintendo Switch グレー【Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ対応】 5,273円 （24%オフ＆ポイント4倍） Amazonで見る PR PR

【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル 5,973円 （8%オフ＆ポイント4倍） Amazonで見る PR PR

【連射機能搭載】ホリパッドFPSプラス for PS4 ブルー 4,086円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

山崎実業(Yamazaki) ゲームコントローラー収納ラック ホワイト 約W17XD17XH38.5cm スマート 置いたまま充電可能 コントローラーケース 5088 1,403円 （45%オフ） Amazonで見る PR PR

Switch新作ソフト『ペーパーマリオRPG』『ONE PIECE ODYSSEY』を発売日初日にプレイしよう。事前予約で最大18％オフ

ペーパーマリオRPG - Switch 5,382円 （18%オフ） Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「AmazonFashion×レジャータイムセール祭り」は、5月14日23時59分まで開催中！

Source:AmazonFashion×レジャータイムセール祭り