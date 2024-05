2024年7月に待望の日本デビュー! 今ホットなボーイズグループBOYNEXTDOORから、Kstyleをご覧の皆さんにメッセージが到着しました。現在、2nd EP「HOW?」で活動を繰り広げているBOYNEXTDOOR。タイトル曲「Earth, Wind & Fire」や後続曲「So let's go see the stars」の魅力を紹介してくれました。また、日本ファンへの感謝のメッセージも。彼らのあふれる愛情に注目です。

BOYNEXTDOORは、HYBE傘下レーベル KOZ ENTERTAINMENT初の6人組ボーイグループで、Block Bのジコがプロデュース。2023年5月に韓国でデビューし、次世代を担うグループとして人気を博しています。そして今年7月10日、日本デビューが決定! デビューシングル「AND,」には、最新曲「Earth, Wind & Fire」をはじめ、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.のほか、初の日本オリジナル曲も収録される予定で、ファンの期待を高めています。