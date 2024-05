俳優の城田優さんが総合プロデュース・演出を務める、新しいスタイルのエンターテインメント「TOKYO ~the city of music and love~」ゲネプロ取材会が行われました。



【写真を見る】【城田優】新作ステージで海外進出へ キャスト3分の1はSNSでスカウト 「パフォーマーとして最高のものをお届けしたい」





映像やダンス、歌を融合した華やかなエンターテインメント。「Seasons of Love」(ミュージカル「RENT」)で、きらびやかに幕を開け、ディズニーの名曲や美空ひばりさんの「川の流れのように」など、幅広いジャンルの名曲が披露されました。さらにスペシャルゲストとして歌手のmiwaさんが参加。城田さんとデュエットでBank Band with Salyuの名曲「to U」を歌い上げました。









城田さんは猖佑郎廼瓠⊆分の頭の中で何かを作り出すことに意欲的で、演じることも、もちろん好きなんですが、何もない所から、0を1にして行く作業がすごく好きなので、何も決まってない状態から、今、皆さんに見ていただいた所まで、皆さんに支えられてなんとか(出来ました)“と、手応えを感じている様子。







続けて“でも、まだ僕の中では、68点くらい。小さい事なんですけど、小さい事に、いかにこだわれるかがクオリティやクリエイティブの真髄。パフォーマーとして最高のものをお届けしたい“と、さらなる高みを目指してストイックに語りました。









6月にはシンガポール公演も控えており、念願の海外進出を果たす城田さん。“僕の中で海外志向があって、海外で見るショーの感動や感銘、ああいうものを自分も作りたい。そして日本、東京という街で生まれた曲たち、変化していったエンターテインメントをやりたい。このショーを海外で公演するという前提で、わかりやすく「TOKYO」と(タイトルを)付けたんです“と、タイトルに込めた思いを明かしました。









さらにキャスティングにも、城田さんなりのこだわりが。

城田さんは“例えば、インスタグラムで見て、この人面白いと思ってお声がけしたり。キャストの3分の1くらいはSNSで見つけました“と告白。

記者から“城田さん自身がDM(ダイレクトメール)を送ったんですか?“と尋ねられると、“僕がDMを送ると、特に女性だと新手のナンパになっちゃうんで“と笑わせ、“ナンパじゃんと思われて、誤解されるともったいないんで、直接DMはやったことないですね“と、お茶目に話していました。









城田優プロデュース「TOKYO ~the city of music and love~」

東京公演は2024年5月14日〜19日東急シアターオーブにて。

シンガポール公演は2024年6月22日に行われる予定です。



【担当:芸能情報ステーション】