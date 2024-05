【「Fallout 4」次世代アップデート第2弾】5月14日 配信

Bethesda Game Studiosは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC向けRPG「Fallout 4」の次世代機対応アップデート第2弾を5月14日に配信した。

今回のアップデートは、前回アップデートのフィードバックに対応し、追加で修正と改善を行なうもの。主な内容としてはグラフィックスの画質とパフォーマンスをコントロールする機能の実装となる。

そのほか、安定性とビジュアルに関する不具合の対応なども行なわれており、詳細についてはパッチノートより確認することができる。

□「Fallout 4」次世代アップデート第2弾ノートのページ

