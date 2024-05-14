「Fallout 4」最新アップデート配信！ グラフィックスの画質やパフォーマンスを管理する機能が追加
【「Fallout 4」次世代アップデート第2弾】
5月14日 配信
5月14日 配信
Bethesda Game Studiosは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC向けRPG「Fallout 4」の次世代機対応アップデート第2弾を5月14日に配信した。
今回のアップデートは、前回アップデートのフィードバックに対応し、追加で修正と改善を行なうもの。主な内容としてはグラフィックスの画質とパフォーマンスをコントロールする機能の実装となる。
そのほか、安定性とビジュアルに関する不具合の対応なども行なわれており、詳細についてはパッチノートより確認することができる。
□「Fallout 4」次世代アップデート第2弾ノートのページ
#Fallout4 に新しいアップデートが配信されました！- ベセスダ日本公式 (@Bethesda_jpn) May 14, 2024
このアップデートには
グラフィックの画質やパフォーマンスを管理する機能が追加され
その他さまざまな修正と改善があります。
詳細はちら：https://t.co/ShFuO9gHTm pic.twitter.com/mhn3UTJL3g
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