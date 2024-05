渋谷駅前に「廻転鮨 銀座おのでら本店」の“息子店”が誕生！（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・渋谷にオープンした回転寿司店。本店同様の本格江戸前寿司を1貫から頼める、使い勝手のいいお店です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店(東京・渋谷)

入り口 出典:8854f8さん

2024年4月19日、渋谷駅A5b出口から徒歩約2分のところに「廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店」がオープンしました。

「銀座おのでら」は、“銀座から世界へ”をコンセプトに、寿司や天ぷらなど伝統の日本食を世界に伝えるべく現在3カ国18店舗を構えています。一部の店舗ではミシュランガイドの星を獲得するなど、世界的な評価も得ている実力店。

世界的な評価も得ている 写真:お店から

「鮨 銀座おのでら」伝統の江戸前寿司を気軽に楽しめるお店として、2021年10月、表参道に「廻転鮨 銀座おのでら 本店」(以下、本店)がオープンしました。2023年7月には京都、2024年3月には大阪に出店。この度、もっとカジュアルに楽しめる回転寿司業態の新たなセカンドラインとして「廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店」が誕生しました。

ネタの子供(魚卵)ばかり集めた「息子セット」 写真:お店から

本店を親に見立てて、大切な我が子の面倒を見るように技術を惜しみなく分け与え、随所にあふれる愛情が感じられる店舗をイメージし、店名には“息子”と命名。本店同様、豊洲仲卸「やま幸」の本まぐろや人気の自家製ネタのほか、限定商品も展開しています。

カウンター 写真:お店から

廻転寿司といってもレーンは設置していません。目の前のタッチパネルでオーダーすると、職人が目の前から握り立ての寿司を提供してくれます。

店内に入ると温かな華やかさを放つ、壁面のLEDネオンがお出迎え。存在感のある白木のカウンターとシックな黒塗りの壁がコントラストを生む、和モダンな空間が広がります。

「自家製小肌」 写真:お店から

「自家製小肌」340円は、独自のしめ加減で小肌本来の香りを引き立たせた「おのでら」ならではのスペシャリテ。化粧包丁も施され、目でも舌でも楽しませてくれる美しい一皿です。

「鮨 銀座おのでら」の世界統括総料理長・坂上暁史氏が監修する、本格的な江戸前寿司を1貫から注文可。一部の商品やドリンク類は、本店よりもリーズナブルな価格帯で用意されています。

「やま幸本まぐろ中トロ」 写真:お店から

一番人気は「やま幸本まぐろ中トロ」650円。高級店でしか味わえない国内屈指のマグロ専門仲卸「やま幸」のマグロを目当てに訪れる人もいるほど。

「自家製煮穴子」 写真:お店から

「自家製煮穴子」640円は、開いた穴子の中骨から出汁を取った自家製タレで、優しくふっくらと炊きあげた至極の逸品です。

テーブル席 写真:お店から

座席は対面式カウンター15席のほか、格子戸で間仕切りされた4人掛けテーブルが2卓。職人とのコミュニケーションを楽しめるカウンターも最高ですが、大切な人とゆっくり食事を楽しむならテーブル席もおすすめです。駅前という立地で、金・土・祝前日は朝4時まで営業しているのもうれしい限り。グループはもちろん、ひとりでも気軽に立ち寄れそう。

いろいろなシーンに使えそうな本格江戸前寿司の新店。とっても気になります!!

食べログレビュアーのコメント

「やま幸本まぐろ大とろ」950円 写真:お店から

『やっぱり、やま幸さんのマグロ ……ヤバイです。その中でも大トロは、本当に旨い!あと、旬の伊佐木炙りがめちゃくちゃ美味しかった!すぐ、その後 … 売り切れ。

春日子鯛も素晴らしかった!今回は、やま幸の大トロの次に感動したのは、とろたく手巻きです。本当に美味しかった!海苔と鮪と沢庵が本当にマッチし、食べ応えもあり、素晴らしかった!エビマヨ軍艦を注文するのは、抵抗があったが、さすがです。回転寿司屋さんとは、全然違い、上品で美味しかった!あと、唐揚げがカリカリの竜田あげのようなしっかりとした味わいでジューシーで和食屋さんの唐揚げと言った感じで …… 本当に美味しかったです。

深夜4時までやってくれるのか!? … 期待します』(特盛ヒロシさん)

茶碗蒸し 出典:8854f8さん

『注文は、表参道と同じくタッチパネルにて。

どのネタも安定してコスパ良く美味しく、

特に美味しかったのは、脂ののった中トロと茶碗蒸し。

茶碗蒸しはトッピング有りにしたら、雲丹が乗っていた!

渋谷という場所と、表参道とは違う営業時間なので

これからどのようになっていくか楽しみ!』(8854f8さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-3-3 楠本ビル B1FTEL : 未開通

文:斎藤亜希

