13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。5月13日(月)の放送では、4月末にリリースされたBEST ALBUM『17 IS RIGHT HERE』を紹介し、“BESTなこと”についての質問に回答しました。今回のベストアルバムに関連したコメントを紹介します。

DINO:SEVENTEEN先生は、4月にベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』をリリースしました! 僕たちがアルバムでみなさんにご挨拶するのは本当に久しぶりなんですけど、今回のアルバムはとてもスペシャルなんです。SEVENTEENの過去、現在、未来の集大成となるベストアルバムとなっています。『17 IS RIGHT HERE』は、これまでにリリースされた日本のアルバムタイトル曲を韓国語に翻訳した曲や、韓国でのデビュー曲「Adore U」からの歴代のタイトル曲を全て収録した大切な1枚となっています。タイトル曲は「MAESTRO」です。今回のベストアルバムを生徒(リスナー)のみなさんやCARAT(ファン)のみなさんが、たくさん手に取ってくださったと思うんですけど本当に感謝しています。僕たちがデビューしたころからずっと一緒じゃなかったとしても、今回のベストアルバムを聴きながらこれまでの思い出を共有して、過ごした時間を一緒に感じることができると思うんです。なので、そんな大切な思い出を、生徒のみなさんやCARATのみなさんと分かち合いたいと思います。たくさん愛してほしいなと思います。たくさん聴いてくださいね。DINO:「MAESTRO」です! 僕は、毎回新曲の振付が大好きで愛しています。もちろん全ての曲を愛してはいるんですけど、今回の「MAESTRO」を選んでみました。「MAESTRO」の振付で、サビのところが特に……「♪LALA LALA LALA LALALA〜」という部分があるんですけど、マエストロが曲を聴きながら感じている部分なんです。こういったところにしっかりと感情移入ができるので、注目していただけたら嬉しいです。DINO:パフォーマンスチームの楽曲「Spell」のミュージックビデオを撮ったんです。今回のベストアルバムの収録曲でもあります。その撮影では、とてもたくさんのエネルギーを注ぎました。監督さんもスタッフさんたちもみんな満足している、そういったものになったと思います。これが、ベストな出来事じゃないかと思います!





----------------------------------------------------



5月13日放送分より(radiko.jpのタイムフリー)



http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113聴取期限 2024年5月21日(火)AM 4:59 まで



※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。



----------------------------------------------------





<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/